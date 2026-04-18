Мъри Стоилов почерпи с чай Емо Костадинов

Българският наставник на Гьозтепе Станимир Стоилов почерпи с чай и кафе спортния директор на ЦСКА 1948 Емил Костадинов и останалите от делегацията на клуба от efbet Лига. По-рано през деня спонсорът на "червените" от Бистрица Цветомир Найденов публикува в социалната мрежа снимка от стадиона в град Измит, където се проведе шампионатната среща между Коджаелиспор и тима на Мъри, завършила 1:1.

Найденов: Точка не можем да вземем с на Гьонов софтуерите

Преди мача бившият старши треньор на Левски и неговият асистент Цанко Цветанов са поканили в хотела на "Гьоз-Гьоз" Коща и фена на ЦСКА 1948 Теодор Александров, информира "Марица".

Емо Костадинов подари на президента на Фенербахче фланелка на ЦСКА 1948

Вчера героят от "Парк де Пренс" се видя в Истанбул с президента на Фенербахче Садетин Саран, който му подари фланелка на "фенерите" с номер 11. Именно този номер носеше българската звезда, когато турският гранд записа историческата победа срещу Манчестър Юнайтед на Ерик Кантона, Рой Кийн, Петер Шмайхел и Дейвид Бекъм насред "Олд Трафорд" през 1996 г. Свети Емил водеше атаката на "жълтите канарчета" заедно с Елвир Болич - Босненския принц.