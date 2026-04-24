Бащата на Карлос Насар пред Sportal.bg след триумфа: Не исках да гледам, когато трябваше да повтори опита

Бащата на суперзвездата ни във вдигането на тежести Карлос Насар - Хасан Насар, не скри емоциите си след поредния триумф на сина си на голямо състезание. Карлос грабна четвърто европеийско злато по-рано днес на шампионата в Батуми.
Първите думи на мениджъра на Карлос Насар след златния медал в Батуми
"Просто нямаше конкуренция. Имаше напрежение, да, когато той трябваше да повтори опита си в изтласкването, не исках да гледам.
Бащата на Карлос Насар говори преди състезанието на сина си
Много се радвам на България, много се радвам и благодаря на всички, които му дават здраве и сила", сподели пред Sportal.bg Хасан Насар.
Денислав Денчев, специален пратеник на Sportal.bg в Батуми
