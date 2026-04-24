Бащата на Карлос Насар говори преди състезанието на сина си

Хасан Насар - бащата на топ щангистът ни Карлос Насар, говори пред Sportal.bg часове преди синът му да се качи на подиума на Евро 2026 в Батуми, в преследване на четвърто злато на континента.
Хасан Насар е ливанец, но в момента живее в Саудитска Арабия.
Карлос Насар атакува отново върха на Европа
“Винаги има притеснения, предпочитам да си затворя очите и да знам само резултата", коментира Хасан Насар.
"Местните хора там говорят непрекъснато за
Не е тайна, че преди време Катар и Саудитска Арабия предлагаха колосални оферти от по милион и половина евро за суперзвездата ни в щангите. Карлос Насар остана верен на България и днес преследва европейска титла.