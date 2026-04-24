Първите думи на мениджъра на Карлос Насар след златния медал в Батуми

Мениджърът на новия стар европейски шампион във вдигането на тежести Карлос Насар - Николай Жейнов, коментира поредния триумф на един от водещите ни спортисти в последните години.

"Специално при Карлос, победите са нещо, което той постига с достатъчно количество труд. Имах приятно изживяване.

Какво не му достигна за световните рекорди? Имаше няколко състезатели, които се отказаха от опитите си и не бяхме готови, но мисля, че на Световното първенство ще оправим някои от тези грешки", сподели пред Sportal.bg Жейнов.

Денислав Денчев, специален пратеник на Sportal.bg в Батуми

Снимки: Sportal.bg