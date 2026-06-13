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Младежите от Дневен център "Светове" очакват с нетърпение да се включат като доброволци на СП за спортисти със синдром на Даун в София

  • 13 юни 2026 | 12:38
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Младежите от Дневен център "Светове" очакват с нетърпение да се включат като доброволци на СП за спортисти със синдром на Даун в София

София посреща света, а ние сме готови да бъдем част от това вдъхновяващо събитие! От 13 до 19 юни 2026 година България е домакин на Световното първенство за спортисти със синдром на Даун – международен форум, който ще събере над 400 атлети от десетки държави и ще покаже силата на спорта да обединява хората, написаха от Maria’s World Foundation в социалните мрежи.

"Младежите от Дневен център „Светове“ очакват с нетърпение да се включат като доброволци в организацията на първенството. Те вече се подготвят за голямото събитие, а Йоан вложи много старание и талант, изработвайки над 400 значки, които ще бъдат подарени на участници и гости и ще популяризират шампионата", заявиха от фондацията.

"Гордеем се, че можем да допринесем по свой начин за едно събитие, което носи послания за приобщаване, уважение и равни възможности", написаха още те.

В неделя е официалното откриване на шампионата. Състезателната програма ще се проведе в дните 15, 16 и 17 юни, а на 18 юни е предвидена социална програма в Софийския зоопарк и официална церемония по закриването от 19:00 до 22:00 часа.

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