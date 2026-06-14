Ясни са финалните четворки на Държавното по бадминтон

Ясни са участниците във финалните четворки на Държавно отборно първенство по бадминтон А група за мъже и жени, което се провежда в "Бадминтон зала Европа" в София.

За медалите при мъжете ще спорят БК Ракет Спийд (София), КФВС Атлет (Първомай), БК Анета Янева-НСА (София) и БК ВИАС София, а при жените - БСК Пазарджик, Виктори БК София, БК ВИАС (София) и БК Хасково.

Димитър Янакиев и Даниел Николов записаха по две победи на единично и на двойки за БК Ракет Спийд при успехите с 3:2 над СКР Дружба София и над Виктори БК София, в чийто състав са Иван Русев и Стилиян Макарски.

При жените Виктори БК (София) с Калояна Налбантова и Мария Мицова спечели срещу ТУ София с 5:0 и срещу КФВС Атлет Първомай с 4:1.

БК ВИАС (София) при жените и БК Ракет Спийд София при мъжете станаха шампиони на страната през миналата година.

Мачовете от втория кръг на финалните четворки при мъжете и при жените са в днешния 14-и юни (неделя) и стартират от 9.30 часа.

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