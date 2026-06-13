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Иван Иванов бе награден от Кърсти Ковънтри по време на наградите "Пьотър Нуровски"

  • 13 юни 2026 | 09:03
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Иван Иванов бе награден от Кърсти Ковънтри по време на наградите "Пьотър Нуровски"

Българският тенисист Иван Иванов бе награден на гала-вечер в Будапеща, на която бяха връчени наградите „Пьотър Нуровски“ за най-добрите млади спортисти в Европа. В церемонията участва президентът на МОК Кърсти Ковънтри, както и председателят на БОК Весела Лечева. Иван зае четвърто място и парична премия, която ще може да използва при своята подготовка. Първото място си поделиха Амалия Ковалиу, фехтовка и Алика Инкери Мозер, лека атлетика. Иванов е първият българин, който стига до финалите на лятното издание. Малена Замфирова е победителка в класацията за зимните спортове.

„Успехът на Иван е изключителен, защото беше и единственото момче сред финалистите. Вярвам, че му предстоят още много подобни церемонии, на които той ще получава признание за своя труд и усилия“, каза Весела Лечева.

По-рано през деня Иван Иванов изнесе реч пред делегатите, в която се спря на един от най-тежките моменти в своята кариера, когато получава травма и не знае дали ще може да продължи да играе тенис.

Иван Иванов изнесе вдъхновяваща реч пред Европейските олимпийски комитети
Иван Иванов изнесе вдъхновяваща реч пред Европейските олимпийски комитети

„Трофеите не са най-важната част от моята история. Най-важната част е това, което тези трудни моменти ме научиха. Те ме научиха, че не успехите ни определят. Болката е тази, която бележи пътя ни“, каза Иван.

Ковънтри беше част не само от награждаването, но преди това участва и в 55-ата Генерална асамблея на ЕОК в Будапеща, Унгария. Там тя отличи централно място на Европа за Олимпийското движение и за приноса ѝ за повишаването на стандартите по целия свят.

Малена Замфирова пожела успех на Иван Иванов в Будапеща
Малена Замфирова пожела успех на Иван Иванов в Будапеща

„Европа винаги е играла решаваща, централна роля за Олимпийското движение, не само чрез организирането на невероятни Игри, на които станахме свидетели в Париж и Милано-Кортина, но и чрез вашите идеи, вашето лидерство“, каза Ковънтри. Президентът на МОК Весела Лечева поздрави още в първия ден Весела Лечева за официалното ѝ встъпване като председател.

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