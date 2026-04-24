Решението за напускането ми беше само на клуба, призна Раниери

Освободеният днес от длъжността си на главен съветник на собствениците на Рома Клаудио Раниери призна, че това решение е било изцяло на клуба. Макар и да стана жертва на конфликта си с наставника Джан Пиеро Гасперини, той за пореден път заяви своята голяма обич към “вълците”.

“Прекратяването на длъжността ми като старши съветник беше едностранно решение на клуба, което беше продиктувано от дълг за прозрачност, яснота в действията, лоялност към истината на фактите и обич към фланелката, която ни е като втора кожа. Благодаря на семейство Фридкин, отбора, служителите и цялата общност на “джалоросите” за огромната обич през годините, която е била напълно реципрочна. Форца Рома завинаги”, заяви Раниери пред АНСА.

Снимки: Imago