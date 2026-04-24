Гасперини коментира раздялата с Раниери и призна, че няма единомислие с друг шеф

Наставникът на Рома Джан Пиеро Гасперини призна, че е усетил подкрепата на ръководство след днешната раздяла с клубния съветник Клаудио Раниери, както и че няма единомислие със спортния директор Фредерик Масара, за когото се смята, че снощи е подал оставка снощи.

“Публикуваното изявление подчертава доверието, което никога не е липсвало от страна на клуба още от първия ден, в който се срещнахме. Винаги е имало подкрепа и доверие. Рома е над всичко, както се казва в съобщението. В нито една моя среща с Раниери не съм имал усещането, че положението е толкова тежко и напрегнато. Ето защо останах изненадан от ситуацията, като тя не тръгна от мен. Не съм имал нищо против никого. На “Тригория” просто се опитвам да играя футбол и не следя останалите неща. Единствената ми цел е да играем футбол, останалото е за ръководството. Затова искам да говоря само за футбол и за нищо друго. Не желая да бъда въвличан в проблеми.

LIVE - La conferenza stampa di Gian Piero Gasperini alla vigilia di Bologna-Roma#ASRoma https://t.co/4hsKC8kp4J — AS Roma (@OfficialASRoma) April 24, 2026

Масара? Той е прекрасен човек, но от техническа гледна точка просто нямаме единомислие. Въпреки това винаги мислим за отбора, така че няма нищо лично помежду ни. Винаги сме били много професионални. Дали и той ще си тръгне? Това не го решавам аз, а клубът. Не, че не съм доволен от действията на Масара. Винаги съм казвал, че ако e харесал някой играч, трябва да подпише с него, защото това е неговата работа. Аз никога не съм бил затворен към никого. Но още от първия ден говоря за нашата атака, което е нормална молба. Никога не съм налагал вето за нищо друго. Да, настоявах за нападението, защото мислех и продължавам да мисля, че то е ключово. Не смятам, че това е нещо толкова трудно за разбиране или че е създало цялата тази ситуация.

Моето бъдеще? Ние сме концентрирани върху настоящето. Когато клубът сметне за подходящо, ще помислим и по тази тема. Целите до края на сезона? Никога не е имало минимална цел, но гледаме напред към оставащите мачове. Дали Пауло Дибала ще поднови договора си? Трудно е да се каже днес, като оставащите пет мача не са малко. Аз лично се старая тимът да е концентриран върху случващото се на терена. Струва ми се много трудно той да е титуляр утре срещу Болоня. Все пак Дибала поднови отборни тренировки тази седмица след пауза от 90 дни, така че го отписвам за началото на мача. Да се надяваме, че ще може да влезе като резерва. Не става въпрос само за кондицията му, но и за неща като ударите и единоборствата”, коментира Гасперини на днешната си пресконференция.

Снимки: Imago