Лудогорец подкрепи млад футболист след тежка контузия

Лудогорец, в лицето на спортния директор Георги Караманджуков и футболиста Бърнард Текпетей, посети в болницата в Търговище юношата на Черноломец (Попово) Джесур Джевдетов.

Младият футболист получи тежка контузия по време на двубоя срещу Лудогорец U15 от първенството в зона Русе. По време на визитата Джесур получи подаръци и специална подкрепа от представителите на шампионите.



"Лудогорец ще окаже съдействие за лечението и възстановяването на талантливия състезател, като му пожелава бързо оздравяване и скорошно завръщане на терена", написаха от клуба.