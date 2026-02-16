Популярни
Официално: Барселона влиза в ротация със "Спа" в календара на Формула 1

  • 16 фев 2026 | 17:32
  • 245
  • 0

Формула 1 потвърди, че пистата „Каталуния“ край Барселона ще продължи да приема стартове от световния шампионат поне до 2032 година, но те няма да бъдат ежегодни.

Вместо това каталунското трасе ще влезе в ротация и ще бъде част от календара на Формула 1 през 2028, 2030 и 2032 година. Практически „Каталуния“ ще се редува със „Спа“ в Белгия, която ще приеме стартове пред 2027, 2029 и 2031.

Ето коя писта ще смени "Зандвоорт" в календара на Формула 1 от 2027 година
Ето коя писта ще смени "Зандвоорт" в календара на Формула 1 от 2027 година

Пистата „Каталуния“ край Барселона дебютира в календара на Формула 1 през 1991 година, когато приема за първи път Гран При на Испания. Състезанието продължава да се провежда ежегодно на каталунското трасе до 2025 година, а от сезон 2026 Гран При на Испания се мести на изцяло новото градско трасе в Мадрид. От тази година „Каталуния“ ще домакинства на надпреварата за Гран При на Барселона.

Снимки: Gettyimages

