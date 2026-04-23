  3. Пламен Константинов за Мони Николов: Или го е скъсал, или го е разтегнал! Не съм Ванга

  • 23 апр 2026 | 01:14
Отборът на Локомотив (Новосибирск), който е воден от Пламен Константинов, изпусна уникален шанс да са доближи много близо до бронзовите медали в Суперлигата на Русия.

Мони Николов и съотборниците му от Локомотив поведоха с 2:0 гейма, след страхотна игра. В началото на третата част Мони Николов получи разтежение на крака, след което бе замени от Пламен Константинов. Така домакините от Зенит (Санкт Петербург) спечелиха двубоя с 3:2 (20:25, 21:25, 25:18, 25:18, 15:12) и изравниха серията до 1-1 победи.

Локомотив поведе с 2:0, но Мони Николов получи разтежение, Зенит стигна до победата

Играе се до 3 успеха от 5 мача.

При резултат 14:15 в третата част Пламен Константинов направи двойна смяна, пусна в игра Вадима Ожиганов и Раджабдибир Шахбанмирзаев, на мястото на Иля Казаченков и Симеон Николов.

Симеон Николов не се върна в игра до края на срещата.

“Мони Николов или го е скъсал, или го е разтегнал. Медицинският персонал каза, че няма повече риск. Ще се възстанови ли за домакинския мач? Казвам се Пламен Константинов, не Ванга. Въпреки че и тя е българка. Не знам. Ще направим ултразвук, ядрено-магнитен резонанс - каквото е необходимо, за да определим тежестта на травмата. Ако го е скъсал, няма да се възстанови. Ако е някакъв вид микроразкъсване, все още има шанс“, цитира Пламен Константинов “БО Спорт”.

