  Локомотив поведе с 2:0, но Мони Николов получи разтежение, Зенит стигна до победата

Локомотив поведе с 2:0, но Мони Николов получи разтежение, Зенит стигна до победата

  • 22 апр 2026 | 21:45
Отборът на Локомотив (Новосибирск), който е воден от Пламен Константинов, изпусна уникален шанс да са доближи много близо до бронзовите медали в Суперлигата на Русия.

Мони Николов и съотборниците му от Локомотив поведоха с 2:0 гейма, след страхотна игра. В началото на третата част Мони Николов получи разтежение на крака, след което бе замени от Пламен Константинов. Така домакините от Зенит (Санкт Петербург) спечелиха двубоя с 3:2 (20:25, 21:25, 25:18, 25:18, 15:12) и изравниха серията до 1-1 победи.

Играе се до 3 успеха от 5 мача.

При резултат 14:15 в третата част Пламен Константинов направи двойна смяна, пусна в игра Вадима Ожиганов и Раджабдибир Шахбанмирзаев, на мястото на Иля Казаченков и Симеон Николов.

Симеон Николов не се върна в игра до края на срещата.

