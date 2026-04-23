Пиаченца спечели Купата на CEV

Италианският Газ Сейлс Блуенерджи (Пиаченца) спечели втория по сила европейски клубен турнир за Купата на CEV. Воденият от Данте Бонинфанте тим надигра у дома германския Люнебург с 3:0 (25:20, 25:17, 25:21) във втората среща от големия финал на турнира, игран късно снощи пред близо 3500 зрители в зала "Пала Банка".

По този начин след две победи с по 3:0 гейма Пиаченца завоюва Купата на CEV. Това е първи трофей в новата история на клуба.

Най-полезни за Пиаченца станаха Алесандро Боволента (3 аса и 60% ефективност в атака - +7) и Робертланди Симон (2 блока и 82% ефективност в атака - +10) с 12 и 11 точки за победата.

За Люнебург единственият с двуцифров актив бе Аксел Енлунд с 10 точки.

Снимки: CEV.EU