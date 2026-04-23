  Пиаченца спечели Купата на CEV

Пиаченца спечели Купата на CEV

  • 23 апр 2026 | 21:01
Пиаченца спечели Купата на CEV

Италианският Газ Сейлс Блуенерджи (Пиаченца) спечели втория по сила европейски клубен турнир за Купата на CEV. Воденият от Данте Бонинфанте тим надигра у дома германския Люнебург с 3:0 (25:20, 25:17, 25:21) във втората среща от големия финал на турнира, игран късно снощи пред близо 3500 зрители в зала "Пала Банка".

По този начин след две победи с по 3:0 гейма Пиаченца завоюва Купата на CEV. Това е първи трофей в новата история на клуба.

Най-полезни за Пиаченца станаха Алесандро Боволента (3 аса и 60% ефективност в атака - +7) и Робертланди Симон (2 блока и 82% ефективност в атака - +10) с 12 и 11 точки за победата.

За Люнебург единственият с двуцифров актив бе Аксел Енлунд с 10 точки.

Снимки: CEV.EU

Още от Волейбол

Благовест Катранджиев: Изпълнихме целите си, направихме достойно класиране

Благовест Катранджиев: Изпълнихме целите си, направихме достойно класиране

  • 23 апр 2026 | 20:06
  • 650
  • 2
Абонданца остава без клубен отбор

Абонданца остава без клубен отбор

  • 23 апр 2026 | 19:59
  • 712
  • 1
Супер Матей Казийски с 28 точки, Халкбанк с драматична загуба в първия мач за бронза

Супер Матей Казийски с 28 точки, Халкбанк с драматична загуба в първия мач за бронза

  • 23 апр 2026 | 19:41
  • 690
  • 0
ЦСКА изравни резултата в серията за бронзовите медали срещу ЦПВК

ЦСКА изравни резултата в серията за бронзовите медали срещу ЦПВК

  • 23 апр 2026 | 19:12
  • 965
  • 1
Металург (Перник) ще получи покана за волейболния елит

Металург (Перник) ще получи покана за волейболния елит

  • 23 апр 2026 | 16:37
  • 694
  • 0
Металург с покана за участие в efbet Супер Волей

Металург с покана за участие в efbet Супер Волей

  • 23 апр 2026 | 15:09
  • 1196
  • 4
Виж всички

Водещи Новини

Спрягат български милиардер за нов собственик на “сините”, Стефанов: Познавам го, има ресурс да издържа Левски

Спрягат български милиардер за нов собственик на “сините”, Стефанов: Познавам го, има ресурс да издържа Левски

  • 23 апр 2026 | 18:29
  • 40022
  • 128
Лошата новина за Илия Груев се потвърди, но той отсече: Ще се върна по-силен!

Лошата новина за Илия Груев се потвърди, но той отсече: Ще се върна по-силен!

  • 23 апр 2026 | 20:19
  • 12741
  • 5
Веласкес: Не знам дали ЦСКА има с какво да ни изненада, но е винаги възможно

Веласкес: Не знам дали ЦСКА има с какво да ни изненада, но е винаги възможно

  • 23 апр 2026 | 15:13
  • 20711
  • 90
Треньорът на ЦСКА 1948 призна, че отборът тренира по 4 пъти на ден, похвали Левски и се надява на помощ от "сините"

Треньорът на ЦСКА 1948 призна, че отборът тренира по 4 пъти на ден, похвали Левски и се надява на помощ от "сините"

  • 23 апр 2026 | 13:15
  • 26238
  • 44
Христо Христов: Моята категория ще е много интересна, старото ръководството иска само да дразни

Христо Христов: Моята категория ще е много интересна, старото ръководството иска само да дразни

  • 23 апр 2026 | 19:30
  • 4814
  • 2
Григор Димитров продължава срива в ранглистата

Григор Димитров продължава срива в ранглистата

  • 23 апр 2026 | 17:05
  • 16587
  • 47