  3. БНТ 3 излъчва битката за титлата в НВЛ за жени между Марица и Левски

БНТ 3 излъчва битката за титлата в НВЛ за жени между Марица и Левски

  • 24 апр 2026 | 09:40
БНТ 3 излъчва битката за титлата в НВЛ за жени между Марица и Левски

Отборите на Марица и Левски се класираха за финала на женското волейболно първенство, а сблъсъците попадат в програмата на БНТ 3.

Двата отбора се срещат в повторение на финала от миналата кампания, когато пловдивчанки надделяха категорично с 3:0 победи и спечелиха титлата. Сега те ще преследват нов успех, с който да си гарантират рекорден 12-и последователен триумф в първенството.

Марица завърши на първо място в редовния сезон без загуба и така си осигури домакинско предимство в плейофите. В елиминациите до момента "жълто-сините" отстраниха последователно Славия в четвъртфиналите и след това ЦСКА в полуфинала, за да достигнат до битката за титлата.

Левски пък надделя над Драгоман в първия кръг на плейофите, а след това направи обрат в серията с ЦПВК, за да я затвори с 3:1 успеха.

През този сезон воденият от Ахметджан Ершимшек отбор има перфектен баланс в двубоите със "сините". Маричанки спечелиха и двата мача срещу столичния тим в рамките на редовната кампания, а освен това надделяха над Левски и във финала в турнира за Купата на България в зала "Христо Ботев" през декември.

Финалната серия за титлата стартира на 21 април, вторник, а прякото ни предаване започва в 17:25 часа.

Програма на срещите:

24 април, петък - 17:30 ч. Спортна зала "Левски София"

27 април, понеделник - 18:00 ч. Спортна зала "Строител" Пловдив

Ако се стигне до четвърти и пети мач те ще се играят на 30 април и на 3 май.

Още от Волейбол

Конелияно триумфира с 9-а титла в Италия

Конелияно триумфира с 9-а титла в Италия

  • 24 апр 2026 | 08:40
  • 240
  • 0
Пиаченца спечели Купата на CEV

Пиаченца спечели Купата на CEV

  • 23 апр 2026 | 21:01
  • 2336
  • 0
Благовест Катранджиев: Изпълнихме целите си, направихме достойно класиране

Благовест Катранджиев: Изпълнихме целите си, направихме достойно класиране

  • 23 апр 2026 | 20:06
  • 1405
  • 3
Абонданца остава без клубен отбор

Абонданца остава без клубен отбор

  • 23 апр 2026 | 19:59
  • 1512
  • 1
Супер Матей Казийски с 28 точки, Халкбанк с драматична загуба в първия мач за бронза

Супер Матей Казийски с 28 точки, Халкбанк с драматична загуба в първия мач за бронза

  • 23 апр 2026 | 19:41
  • 1621
  • 0
ЦСКА изравни резултата в серията за бронзовите медали срещу ЦПВК

ЦСКА изравни резултата в серията за бронзовите медали срещу ЦПВК

  • 23 апр 2026 | 19:12
  • 1881
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

Карлос Насар атакува отново върха на Европа

Карлос Насар атакува отново върха на Европа

  • 24 апр 2026 | 08:00
  • 9849
  • 6
Сблъсък с високо напрежение за много важни три точки дава началото на плейофите в efbet Лига

Сблъсък с високо напрежение за много важни три точки дава началото на плейофите в efbet Лига

  • 24 апр 2026 | 07:40
  • 4687
  • 5
Ще се препъне ли отново Реал Мадрид срещу Бетис?

Ще се препъне ли отново Реал Мадрид срещу Бетис?

  • 24 апр 2026 | 07:20
  • 2406
  • 1
Нико Петров: Какъвто и цвят екип да облече ЦСКА, веднага можеш да познаеш отбора на Янев

Нико Петров: Какъвто и цвят екип да облече ЦСКА, веднага можеш да познаеш отбора на Янев

  • 24 апр 2026 | 10:00
  • 1085
  • 1
Монако и Барселона определят тази вечер съперника на Везенков и компания в плейофите на Евролигата

Монако и Барселона определят тази вечер съперника на Везенков и компания в плейофите на Евролигата

  • 24 апр 2026 | 07:00
  • 2360
  • 0
Лошата новина за Илия Груев се потвърди, но той отсече: Ще се върна по-силен!

Лошата новина за Илия Груев се потвърди, но той отсече: Ще се върна по-силен!

  • 23 апр 2026 | 20:19
  • 32856
  • 14