Абонданца остава без клубен отбор

Селекционерът на женския национален отбор на България Марчело Абонданца ще бъде освобен като треньор на турския гранд Фенербахче (Истанбул), съобщават месните издания.

В момента ръководството на клуба води интензивни преговори с бразилецът Зе Роберто Гимараеш, който е убеждаван да се завърне начело на истанбулския гранд. Твърди се още, че Зе Роберто е бил в Истанбул миналата седмица, като е бил отседнал в любимия си квартал.

📌 "Paylaşımıma gelen reaksiyondan henüz Abbondanza'nın kapısının çalınmadığını, bir teklif götürülmediğini öğrendim."



📌 "Anladığım kadarıyla her şey Galatasaray derbisi sonrasına ötelenmiş durumda."



📌 "Camianın her anlamda düze çıkmak ve zaman kazanıp önünü görmek için…

Според информация на бразилски медии пък от Фенербахче са готови да платят доста солидна неустойка (200 000 евро), за да направят сделката. Но и в желанието си да повторят успеха си от 2012-а година, когато Фенербахче спечели единствената си титла от най-престижния европейски клубен турнир - Шампионската лига, под ръководството на Зе Роберто.

Стефано Лаварини е алтернативен кандидат. Лоренцо Бернарди също беше разглеждан, но идеята беше отхвърлена поради опасения от потенциални негативни реакции.

В същото време има информации, че Абонданца вече води преговори с друг от грандовете - Еджзаджъбашъ Динавит, който към момента е воден от Ферхат Акбаш.