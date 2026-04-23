Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  Благовест Катранджиев: Изпълнихме целите си, направихме достойно класиране

  • 23 апр 2026 | 20:06
  • 230
  • 0

Волейболистите на Пирин (Разлог) завършиха на 7-о място в efbet Супер Волей. Воденият от Благовест Катранджиев тим игра плейофи отново след сезон отсъствие от осмицата. Разложани обаче отстъпиха на Локомотив Авиа (Пловдив) в 1/4-финалите.

Локомотив Авиа пречупи Пирин в Разлог и е на полуфинал

Старши треньорът на тима Благовест Катранджиев направи своята равносметка за сезона пред BGvolleyball.com и заяви, че със състезателите му са изпълнили целите си за сезона, и, че при различен развой на някои срещи са можели да стигнат по-напред в класирането.

"Направихме едно достойно за нас класиране през сезона. Никой не ни слагаше в сметките да стигнем даже до плейофите, но изпълнихме целите, които си бяхме поставили. В четвъртфиналите играхме срещу един от фаворитите (б.р. Локомотив Авиа). И в двата мача ни надигра - при домакинството имахме своите шансове, но не успяхме да доведем серията до трети двубой. Имаше мачове, в които водехме и не успяхме да ги затворим. С тях можеше да стигнем по-напред в класирането."

"Играхме финал за Купата - нещо, което отново никой не предполагаше, че ще направим. Имахме много силно представяне в турнира, отстранихме много силни отбори като Левски и ЦСКА, но накрая не ни достигна малко. Показахме, че сме отбор и не играем силно само в нашата зала. Целият град тогава ни подкрепяше - даже нашите фенове напълниха залата в Самоков."

"Работим по селекцията, но още не е ясно кой остава и кого ще вземем. Пожелавам на състезателите си да са здрави и занапред да постигаме още успехи с екипа на Пирин", завърши Катранджиев.

Следвай ни:

