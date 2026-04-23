Супер Матей Казийски с 28 точки, Халкбанк с драматична загуба в първия мач за бронза

Отборът на Халкбанк (Анкара), в който играят бившите национали Матей Казийски и Цветан Соколов, загуби по много драматичен мач първия мач за бронзовите медали в турската Ефелер лига. Воденият от Радостин Стойчев тим се бори, но отстъпи на Спор Тото (Анкара) с 2:3 (23:25, 25:20, 29:27, 21:25, 12:15) в първата среща от серията за бронза, играна снощи.

Така Халкбанк изостава в плейофната серия, която се играе до 2 успеха, с 0-1 победа. Вторият двубой между двата тима е в събота (25 април) от 14,00 часа българско време.

Матей Казийски изигра страхотен мач за Халкбанк и бе най-резултатен с 28 точки (3 блока, 54% ефективност в атака и 72% позитивно посрещане - +21), но и неговите усилия се оказаха недостатъчни за успеха.

Цветан Соколов пък започна титуляр, но бе сменен в третия гейм, като завърши с едва 6 точки (1 блок и 45% ефективност в атака - +6).

Александър Сливка и Юнус Емре Таяз добавиха още 15 и 13 точки.

За тима на Спор Тото над всички бе Хайме Хесус Ерера с фантастичните 33 точки (4 блока, 1 ас и 53% ефективност в атака - +18), а Ореол Камехо реализира 21 точки (4 блока, 1 ас, 48% ефективност в атака и 61% позитивно посрещане - +13) за победата.