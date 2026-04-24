Известни личности пожелаха успех на Карлос Насар - вижте реакцията му

Известни спортисти и популярни личности пожелаха успех на Карлос Насар преди днешното му участие на Европейското първенство по вдигане на тежести в Батуми. Екипът на олимпийския шампион организира изненада за спортист №1 на България преди днешната му закуска. Карлос остана развълнуван и благодари на всички. Вижте реакцията му в ексклузивното видео на Sportal.bg.

Сред хората, които надъхаха Карлос бяха Димитър Бербатов, Стилиян Петров, Ивет Горанова, целият отбор на ЦСКА и още много други спортисти и популярни личности.

Състезанието в категория до 94 килограма започва в 15:00 часа.

Денислав Денчев, пратеник на Sportal.bg в Батуми