Ботев и Локо с обща позиция до Община Пловдив, поискаха безвъзмездно ползване на стадионите за минимум 20 години

Ръководствата на Ботев и Локомотив излязоха с обща позиция до Община Пловдив и кмета Костадин Димитров с искане стадионите да им бъдат предоставени безвъзмездно за срок от минимум 20 години. Двата клуба се противопоставиха на намеренията за увеличаване на наемите на спортните съоръжения.

Ето какво гласи позицията на Ботев и Локо:

"Ръководството на ПФК Ботев Пловдив, заедно с ръководството на ПФК Локомотив Пловдив, в днешния ден входира предложение до кмета на Община Пловдив и Общински съвет - Пловдив.

Предложението е относно дългосрочно безвъзмездно предоставяне за ползване на стадионите на ПФК Ботев Пловдив и ПФК Локомотив Пловдив.

Ето и пълния текст на предложението, подписано от двата пловдивски клуба:

С настоящото писмо отправяме категорично предложение и позиция, продиктувана от реалното състояние на футбола в Пловдив и ролята на двата водещи клуба – ПФК Ботев Пловдив и ПФК Локомотив Пловдив.

Настояваме стадионите на двата клуба да бъдат предоставени за безвъзмездно ползване за срок от минимум 20 години, като мярка в подкрепа на развитието на футбола, спорта и младите хора в града.

Фактите са ясни:

Държавата отпусна средства за изграждането и довършването на стадионите, но цялата поддръжка, експлоатация и реални разходи се поемат от клубовете, което представлява сериозна финансова тежест.

В същото време Община Пловдив не само не подпомага активно футбола, но към момента обсъжда увеличаване на наемите, което е напълно неразбираемо и неприемливо.

Подобна политика представлява пореден удар срещу двата най-големи футболни клуба в града, които и без това функционират в изключително трудна икономическа среда, създавана с години.

За разлика от Пловдив, множество общини в България активно финансират и подпомагат своите футболни клубове, осъзнавайки тяхната обществена роля. В Пловдив обаче наблюдаваме пълна абдикация от тази отговорност.

Двата клуба не са просто спортни организации. Те са:

Емблема на града, които изграждат имиджа на Пловдив в национален и международен план;

Икономически фактор, привличащ хиляди фенове, събития и съпътстващи приходи за местния бизнес;

Социална система, в която хиляди деца тренират ежедневно, вместо да бъдат по улиците и заведенията.

Тези деца:

се учат на дисциплина, отговорност и труд;

изграждат здравословен начин на живот;

получават среда, която ги възпитава и развива като личности.

Подкрепата за футбола е инвестиция в здравето и бъдещето на нашите деца, а не разход.

На този фон, намеренията за увеличаване на наемите са не само неуместни, но и в пълно противоречие с обществения интерес.

Още по-притеснително е, че се създава усещането, че вместо да подпомага реално работещите структури, Общината търси начини да генерира приходи за сметка на клубовете – средства, които вместо да отиват за развитие на спорта и децата, често потъват в неефективни административни разходи.

Не можем да не отбележим и общественото недоволство от практики, при които се поддържат раздути администрации и се заплаща на хора без реален принос, докато същевременно се търси допълнителна финансова тежест върху структури, които реално работят и създават стойност.

Уважаеми г-н Кмете,

В качеството Ви на вносител на предложение за увеличаване на наемите, считаме, че този подход е грешен, несправедлив и вреден за Пловдив.

Призоваваме Ви да преосмислите тази политика и да подкрепите едно дългосрочно, устойчиво решение:

Безвъзмездно предоставяне на стадионите на ПФК Ботев Пловдив и ПФК Локомотив Пловдив за срок от минимум 20 години.

Това ще бъде:

ясен знак за подкрепа към спорта;

инвестиция в младите хора;

стратегическо решение в интерес на града.

Очакваме отговорно отношение и действия, съобразени с интереса на пловдивчани, а не решения, които задълбочават проблемите".