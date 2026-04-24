Конелияно триумфира с 9-а титла в Италия

Волейболистките на Просеко Док А.Караро Имоко (Конелияно) триумфираха с общо 9-та и шеста поредна титла в италианската Суперлига.

Воденият от Даниеле Сантарели тим надигра Нумия Веро Волей (Милано) с 3:0 (25:17, 25:22, 25:22) в четвъртия финален двубой помежду им.

"Пантерите" спечелиха серията с 3-1 победи.

Конелиано печели трофея и през 2015/2016, 2017/18, 2018-2019, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025.

Най-резултатна бе Изабел Хаак с 19 точки, като бе отличена за MVP. Габи Гимараеш завърши с 11 точки.

За Милано Паола Егону бе над всички с 24 точки, Калия Лание се отчете с 13 точки.

Още от Волейбол

БНТ 3 излъчва битката за титлата в НВЛ за жени между Марица и Левски

Пиаченца спечели Купата на CEV

Благовест Катранджиев: Изпълнихме целите си, направихме достойно класиране

Абонданца остава без клубен отбор

Супер Матей Казийски с 28 точки, Халкбанк с драматична загуба в първия мач за бронза

ЦСКА изравни резултата в серията за бронзовите медали срещу ЦПВК

Карлос Насар атакува отново върха на Европа

Сблъсък с високо напрежение за много важни три точки дава началото на плейофите в efbet Лига

Ще се препъне ли отново Реал Мадрид срещу Бетис?

Нико Петров: Какъвто и цвят екип да облече ЦСКА, веднага можеш да познаеш отбора на Янев

Монако и Барселона определят тази вечер съперника на Везенков и компания в плейофите на Евролигата

Лошата новина за Илия Груев се потвърди, но той отсече: Ще се върна по-силен!

