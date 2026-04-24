Конелияно триумфира с 9-а титла в Италия

Волейболистките на Просеко Док А.Караро Имоко (Конелияно) триумфираха с общо 9-та и шеста поредна титла в италианската Суперлига.

Воденият от Даниеле Сантарели тим надигра Нумия Веро Волей (Милано) с 3:0 (25:17, 25:22, 25:22) в четвъртия финален двубой помежду им.

"Пантерите" спечелиха серията с 3-1 победи.

Конелиано печели трофея и през 2015/2016, 2017/18, 2018-2019, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025.

Най-резултатна бе Изабел Хаак с 19 точки, като бе отличена за MVP. Габи Гимараеш завърши с 11 точки.

Medal Ceremony: Conegliano wins the Serie A1 Tigotà 2025/26! https://t.co/Yvfb7cTaLu — Lega Volley Femminile (@LegaVolleyF) April 22, 2026

За Милано Паола Егону бе над всички с 24 точки, Калия Лание се отчете с 13 точки.