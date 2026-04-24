Венцеслав Иванов: В подем са

Утре в Сухиндол, Ком (Берковица) ще гостува на едноименния тим на Павликени. Срещата е от 18-ия кръг на Северозападната Трета лига.

„Павликени е в подем – представя се добре от началото на годината. Подготвяме се както за всеки мач. И целта е същата – победа. Има настроение в отбора ни. От нас зависи какво ще направим. Не трябва да се превъзбуждаме от последните добри резултати, защото много бързо може да се озовем в противоположната ситуация“, коментира пред Sportal.bg Венцеслав Иванов, треньор на Ком.