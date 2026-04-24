Иван Кочев: От най-силните са

Утре Марица (Милево) играе със съименника си Марица в Пловдив. Срещата е от 31-ия кръг на Югоизточната Трета лига.

„Забравихме вече хубавите победи срещу Несебър и Септември (Тервел). Подготвяме се много сериозно за предстоящия двубой. Ще е доста труден. Марица (Пловдив) е от най-силните отбори. Класирането им го потвърждава. Имат качествени млади и опитни футболисти. Ние трябва да запазим настроението от последните успешни мачове и да затвърдим доброто си представяне“, коментира пред Sportal.bg Иван Кочев, треньор на Марица (Милево).