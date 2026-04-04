Марица (Милево) срази Атлетик

Марица (Милево) надигра у дома Атлетик (Куклен) с 4:1. Срещата е от 28-ия кръг на Югоизточната Трета лига. Още можеха да вкарат футболистите на Иван Кочев. Ангел Здравчев даде тон за успеха с гол в 11-ата минута. Макджералд Уоха обаче заличи пасива, десетина минути след почивката. Илия Иванов проби, центрира, получи се рикошет и топката спря в мрежата на гостите в 67-ата минута – 2:1. В 80-ата пък Христо Стоянов стреля от 23-24 метра за 3:1. Скоро Илия Иванов засече центрирана топка от съотборник – 4:1.