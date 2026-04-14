Историческо постижение за Марица (Милево)! Вкара пет гола на Септември (Тервел), получи два червени картона и е на финал за купата на АФЛ

Марица (Милево) записа най-големия успех в съществуването си. На стадион „Христо Ботев“ в Габрово, селекцията на Иван Кочев разгроми Септември (Тервел) с 5:2 в полуфинал от турнира за купата на Аматьорската лига. Отборът достигна до историческия си успех със състав от девет футболисти. Вихрено начало на Марица с два гола на Ангел Здравчев в 3-а и 11-ата минута. В 29-ата Христо Стоянов направи резултата категоричен. Цветелин Петров покачи на 4:0 с попадение от дузпа в 40-ата минута. Десетина след почивката, Владислав Мирчев беше точен за Септември. Христо Стоянов обаче се разписа и 65-ата минута. Десетина по-късно, съотборника му Никола Николов извърши нарушение, получи червен картон, а Кристиан Пешков вкара дузпата за окончателното 5:2. Секунди преди последния съдийски сигнал, Цветелин Петров извърши нарушение и също беше отстранен с червен картон.