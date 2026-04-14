Историческо постижение за Марица (Милево)! Вкара пет гола на Септември (Тервел), получи два червени картона и е на финал за купата на АФЛ

  • 14 апр 2026 | 20:04
  • 326
  • 0
Марица (Милево) записа най-големия успех в съществуването си. На стадион „Христо Ботев“ в Габрово, селекцията на Иван Кочев разгроми Септември (Тервел) с 5:2 в полуфинал от турнира за купата на Аматьорската лига. Отборът достигна до историческия си успех със състав от девет футболисти. Вихрено начало на Марица с два гола на Ангел Здравчев в 3-а и 11-ата минута. В 29-ата Христо Стоянов направи резултата категоричен. Цветелин Петров покачи на 4:0 с попадение от дузпа в 40-ата минута. Десетина след почивката, Владислав Мирчев беше точен за Септември. Христо Стоянов обаче се разписа и 65-ата минута. Десетина по-късно, съотборника му Никола Николов извърши нарушение, получи червен картон, а Кристиан Пешков вкара дузпата за окончателното 5:2. Секунди преди последния съдийски сигнал, Цветелин Петров извърши нарушение и също беше отстранен с червен картон.

Още от БГ Футбол

От Левски: Горчилката още тежи, но заедно продължаваме по своя път

От Левски: Горчилката още тежи, но заедно продължаваме по своя път

  • 14 апр 2026 | 15:07
  • 4286
  • 10
Бербатов: Не съм дал Библията на спорта, а нещо, което работи в други държави

Бербатов: Не съм дал Библията на спорта, а нещо, което работи в други държави

  • 14 апр 2026 | 14:59
  • 20519
  • 88
Банато: Бутат ни надолу

Банато: Бутат ни надолу

  • 14 апр 2026 | 14:50
  • 1282
  • 4
Раева впечатлена от анализа на Бербатов: Посочва проблемите и как да бъдат решени

Раева впечатлена от анализа на Бербатов: Посочва проблемите и как да бъдат решени

  • 14 апр 2026 | 14:49
  • 16109
  • 12
Треньорът на България по минифутбол получи инсулт

Треньорът на България по минифутбол получи инсулт

  • 14 апр 2026 | 14:31
  • 8950
  • 1
Мениджърът на Уест Хам припомни фамозен гол на Балъков

Мениджърът на Уест Хам припомни фамозен гол на Балъков

  • 14 апр 2026 | 14:30
  • 1899
  • 0
Водещи Новини

Добруджа 0:0 Ботев (Пловдив)

Добруджа 0:0 Ботев (Пловдив)

  • 14 апр 2026 | 20:28
  • 2020
  • 0
Полуфинал №4: ЦСКА 1:0 Левски! Следете мача ТУК!

Полуфинал №4: ЦСКА 1:0 Левски! Следете мача ТУК!

  • 14 апр 2026 | 20:26
  • 2522
  • 1
Ботев (Враца) с впечатляващ обрат над Локомотив (София)

Ботев (Враца) с впечатляващ обрат над Локомотив (София)

  • 14 апр 2026 | 19:55
  • 16685
  • 47
Бербатов: Не съм дал Библията на спорта, а нещо, което работи в други държави

Бербатов: Не съм дал Библията на спорта, а нещо, което работи в други държави

  • 14 апр 2026 | 14:59
  • 20519
  • 88
България стартира 2026 година с мач срещу Украйна

България стартира 2026 година с мач срещу Украйна

  • 14 апр 2026 | 19:09
  • 3833
  • 1
Фен на Левски: 55 минути бяхме като в миша дупка - деца и възрастни! Апелирам да се вземат мерки

Фен на Левски: 55 минути бяхме като в миша дупка - деца и възрастни! Апелирам да се вземат мерки

  • 14 апр 2026 | 17:21
  • 19334
  • 48