Кметът на Марсилия за новата емблема на клуба: Ужасна е, дано тази грешка бъде поправена

В интервю пред местна медия кметът на Марсилия Беноа Паян не спести критиките си по повод новата емблема на клуба, която е остро критикувана и от привържениците на френския тим.

Официално представено от клуба на 8 април, новото лого на ОМ далеч не се радва на единодушно одобрение. Това предизвика и реакцията на кмета на града.

🗣️"Il est horrible. J'en ai vu des logos, mais des logos aussi laids, jamais. C'est une erreur, il faut la réparer."

„Ужасна е. Виждал съм много лога, но толкова грозни – никога. Това е грешка и тя трябва да бъде поправена“, заяви Паян в разговор с "BFM Marseille Provence".

Въпреки това промяната на емблемата беше подробно обоснована и подкрепена от мащабна комуникационна кампания от страна на марсилския клуб. „Новото ни лого модернизира нашата емблематична икона, като същевременно отдава почит на нейната история. Ясната геометрична структура носи сила и четливост, докато буквата „М“ се разгръща свободно – напомняйки за жизнеността на водата, свободата на вятъра и огъня, който гори в сърцето на Марсилия“, посочиха тогава от клуба на своя уебсайт.

"Il est horrible", le maire de Marseille @BenoitPayan nous parle du nouveau logo de l'@OM_Officiel. Pour lui, l'OM doit rétropédaler.



На практика обаче нововъведението по-скоро напомня на логото на известен автомобилен производител. „Дори Volkswagen ни се подиграха, като обърнаха своето лого и казаха, че новото ни лого е същото като тяхното“, гневи се Паян. Действително, германската марка за коли се пошегува с ОМ в своите френски социални мрежи. „Приятели от Марсилия, обикновено задната ножица се прави на терена“, написаха с лека ирония от компанията.

Отхвърлянето е толкова силно, че кметът Паян не е против връщане към старата емблема. „Мисля, че това лого не отговаря напълно на Олимпик Марсилия. Някои ми казват, че ще свикнем. Да, човек свиква с всичко, но на мен не ми харесва", каза още той.

Марсилия представи новата си емблема

Остава да се види дали ръководството на марсилци ще се съгласи да направи крачка назад. Феновете и бивши играчи на клуба вече изразиха своето мнение, по-специално чрез остри транспаранти, издигнати по време на мача от Лига 1 срещу Метц.