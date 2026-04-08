Марсилия представи новата си емблема

Френският гранд Марсилия разкри новата си емблема, която ще влезе в употреба от началото на сезон 2026/27. От клуба с гордост обявиха, че новото лого е резултат от вътрешен творчески процес. Целта е била да се обедини богатата история на Марсилия със съвременна визия за визуалната идентичност на отбора. Новата емблема се основава на символи, които са в основата на клубната идентичност.

Графичният дизайн черпи вдъхновение от няколко периода във визуалната история на тима, като преосмисля и съчетава емблематични елементи от предишни гербове. Сред тях са белият пръстен, вдъхновен от логото от 1973 г., структурата на буквата „М“, наследена от емблемата от 1899 г., динамичните извивки от логото от 1986 г. и култовият двоен пръстен от емблемата от 1993 г.

𝐄𝐯𝐞𝐫𝐲 𝐥𝐢𝐧𝐞 𝐜𝐚𝐫𝐫𝐢𝐞𝐬 𝐩𝐮𝐫𝐩𝐨𝐬𝐞.

𝐄𝐯𝐞𝐫𝐲 𝐝𝐞𝐭𝐚𝐢𝐥 𝐬𝐩𝐞𝐚𝐤𝐬 𝐭𝐨 𝐨𝐮𝐫 𝐡𝐢𝐬𝐭𝐨𝐫𝐲.

𝐓𝐡𝐞 𝐞𝐦𝐛𝐥𝐞𝐦 𝐞𝐯𝐨𝐥𝐯𝐞𝐬. 𝐓𝐡𝐞 𝐩𝐚𝐬𝐬𝐢𝐨𝐧 𝐫𝐞𝐦𝐚𝐢𝐧𝐬 𝐞𝐭𝐞𝐫𝐧𝐚𝐥. 💙 pic.twitter.com/d3o9mmshWY — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) April 8, 2026

„С тази еволюция Олимпик Марсилия полага основите на силна идентичност, дълбоко вкоренена в неговата история, създадена да устои на времето и да съпътства следващите етапи от развитието на клуба“, се казва в официалното съобщение на клуба.

Заедно с новата визуална идентичност, клубът пусна и напълно обновен официален уебсайт. Той е по-модерен, по-интуитивен и е проектиран да осигури по-добро изживяване за феновете.