Марсилия представи новата си емблема

Френският гранд Марсилия разкри новата си емблема, която ще влезе в употреба от началото на сезон 2026/27. От клуба с гордост обявиха, че новото лого е резултат от вътрешен творчески процес. Целта е била да се обедини богатата история на Марсилия със съвременна визия за визуалната идентичност на отбора. Новата емблема се основава на символи, които са в основата на клубната идентичност.
Графичният дизайн черпи вдъхновение от няколко периода във визуалната история на тима, като преосмисля и съчетава емблематични елементи от предишни гербове. Сред тях са белият пръстен, вдъхновен от логото от 1973 г., структурата на буквата „М“, наследена от емблемата от 1899 г., динамичните извивки от логото от 1986 г. и култовият двоен пръстен от емблемата от 1993 г.
„С тази еволюция Олимпик Марсилия полага основите на силна идентичност, дълбоко вкоренена в неговата история, създадена да устои на времето и да съпътства следващите етапи от развитието на клуба“, се казва в официалното съобщение на клуба.
Заедно с новата визуална идентичност, клубът пусна и напълно обновен официален уебсайт. Той е по-модерен, по-интуитивен и е проектиран да осигури по-добро изживяване за феновете.