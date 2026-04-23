Христо Христов: Моята категория ще е много интересна, старото ръководството иска само да дразни

Националът по вдигане на тежести Христо Христов говори пред Sportal.bg буквално часове преди състезанието му в категория до 110 килограма на Европейското първенство в Батуми. Тежкоатлетът ни се надява на шест сполучливи опита в състезанието и това да предопредели представянето му. Варненецът също така говори и за неразбориите в родните щанги и невъзможността на Асен Златев да встъпи в длъжност като президент на Федерацията.

"Чувствам се отлично. Имаме още няколко тренировки до състезанието. Аклиматизирах се добре, въпреки че нашият полет бе малко по-дълъг. Не обичам да казвам какво очаквам преди състезание, но най-важното е да направя шест сполучливи опита. Мисля, че всички състезатели са силни, съдейки по заявките. Ще бъде доста интересна категория".

"Подготовката бе добре с малки изключения. Имахме някои премеждия в началото, които се разрешиха с помощта на министъра на спорта доцент Димитър Илиев. Щяха да ни изгонят от Спортпалас, но за няколко часа решиха проблема. Нямаше какво да се направи, тъй като има задължения от страна на Федерацията към базата. Казаха, че няма как да продължим лагера. Ако не се бе намесило министерството, трябваше подготовката да е по домовете и нямаше да е толкова качествена. След това бе осигурено да имаме прекрасна подготовка".

"От старото ръководство не искат да се пуснат и да освободят място за новоизбраното ръководство, което бе избрано с мнозинство. Има двама, които пречат, но аз имам една любима приказка, че всеки рано или късно си получава заслуженото. Това, което правят е да пречат на страшно много хора, като нас състезателите, които си оставяме семействата и животите, за да сме в залата. С моето дете три месеца съм се виждал по два пъти в седмицата и то, защото съм във Врана. Ако бяхме някъде другаде съвсем нямаше да го виждам".

"Мисля, че вече им е все едно дали ще спечелят или загубят жалбите. Вече е само да дразнят и да възпаляват раните на останалите. Те казват, че не им пукат и да ги мразят. Доста хора излязоха открито да не ги харесват. Аз подкрепям Асен Златев и това, което ни показва като подкрепа, въпреки че не е встъпил в длъжност, ни убеждава. Показа ни план за действие, който на нас ни хареса. Мисля, че това е най-добрият избор", каза още Христов.