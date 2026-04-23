Ринс призна, че е изненадан от решението на Ямаха да го освободи

Алекс Ринс призна, че е останал изненадан от решението на Ямаха да го освободи от заводския си тим в MotoGP за сезон 2027, особено като се имат предвид проблемите, които има компанията с новия си V4 двигател.

По-рано този месец motorsport.com съобщи, че за сезон 2027 в Ямаха залагат на бившия световен шампион Хорхе Мартин, който идва от Априлия и на Ай Огура от Тракхаус. Все още нито едно от тези решения не е потвърдено, но Ринс засега няма място за следващия сезон.

Ринс има едва три точки след първите три кръга за сезона, а съотборникът му Фабио Куартараро е спечелил 6.

„Ако имаш някакви познания в мотоциклетния спорт, то ще ти е трудно да разбереш това – обясни Ринс.- В един на практика нов проект, как може да решиш бъдещето си след само три състезания, при условие, че моторът ни не се представя на 100 процента.

„Давам всичко, на което съм способен от първия ми ден в тима, но за мен е изненада, че всичко се реши толкова рано.“

Ринс премина в Ямаха за сезон 2024, като преди това записа успешни изяви със Сузуки и Хонда. Алекс редовно е зад Куартараро, а през миналата година Джак Милър от Прамак успя да събере повече точки от него.

30-годишният пилот потвърди, че е разбрал от медиите, че Ямаха ще го освободи, а след това новината му е била съобщена неофициално от тим директора на Ямаха Масимо Мерегали.

„Кога научих ли? Когато излезе в медиите. Преди 11 дни се обади на Масимо и го попитах директно: „Има ли нова информация?“ – обясин Ринс. – Той първо не ми каза нищо, след това ми потвърди неофициално, че тимът е подписал с още един пилот. Това е. Опитах се да попитам кой е той, но Масимо не ми каза.“

Ринс допълни, че все още не е наясно какво ще е бъдещето му, но изказа съмнения, че ще успее да си намери място и в сателитния отбор на Ямаха – Прамак.

