  Ринс призна, че е изненадан от решението на Ямаха да го освободи

  • 23 апр 2026 | 17:23
Алекс Ринс призна, че е останал изненадан от решението на Ямаха да го освободи от заводския си тим в MotoGP за сезон 2027, особено като се имат предвид проблемите, които има компанията с новия си V4 двигател.

По-рано този месец motorsport.com съобщи, че за сезон 2027 в Ямаха залагат на бившия световен шампион Хорхе Мартин, който идва от Априлия и на Ай Огура от Тракхаус. Все още нито едно от тези решения не е потвърдено, но Ринс засега няма място за следващия сезон.

Лидерът на Дукати разкри какви подобрения са нужни на GP26 за "Херес"
Лидерът на Дукати разкри какви подобрения са нужни на GP26 за "Херес"

Ринс има едва три точки след първите три кръга за сезона, а съотборникът му Фабио Куартараро е спечелил 6.

„Ако имаш някакви познания в мотоциклетния спорт, то ще ти е трудно да разбереш това – обясни Ринс.- В един на практика нов проект, как може да решиш бъдещето си след само три състезания, при условие, че моторът ни не се представя на 100 процента.

Дукати: Маркес ще е на 100 процента здрав за „Херес“
Дукати: Маркес ще е на 100 процента здрав за „Херес“

„Давам всичко, на което съм способен от първия ми ден в тима, но за мен е изненада, че всичко се реши толкова рано.“

Ринс премина в Ямаха за сезон 2024, като преди това записа успешни изяви със Сузуки и Хонда. Алекс редовно е зад Куартараро, а през миналата година Джак Милър от Прамак успя да събере повече точки от него.

Априлия и Ямаха с допълнителни пилоти на "Херес" този уикенд
Априлия и Ямаха с допълнителни пилоти на "Херес" този уикенд

30-годишният пилот потвърди, че е разбрал от медиите, че Ямаха ще го освободи, а след това новината му е била съобщена неофициално от тим директора на Ямаха Масимо Мерегали.

„Кога научих ли? Когато излезе в медиите. Преди 11 дни се обади на Масимо и го попитах директно: „Има ли нова информация?“ – обясин Ринс. – Той първо не ми каза нищо, след това ми потвърди неофициално, че тимът е подписал с още един пилот. Това е. Опитах се да попитам кой е той, но Масимо не ми каза.“

Ринс допълни, че все още не е наясно какво ще е бъдещето му, но изказа съмнения, че ще успее да си намери място и в сателитния отбор на Ямаха – Прамак.

Програма на уикенда за Гран При на Испания в MotoGP
Програма на уикенда за Гран При на Испания в MotoGP
Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

Доктор Марко: Развитието на Ред Бул след Мелбърн се обърка

Доктор Марко: Развитието на Ред Бул след Мелбърн се обърка

  • 23 апр 2026 | 15:15
  • 716
  • 0
Колко по-бавни ще са колите след промените в правилата?

Колко по-бавни ще са колите след промените в правилата?

  • 23 апр 2026 | 14:35
  • 638
  • 0
Елфин Еванс: Предстои ни съвсем различно асфалтово рали

Елфин Еванс: Предстои ни съвсем различно асфалтово рали

  • 23 апр 2026 | 13:56
  • 537
  • 0
Лидерът на Дукати разкри какви подобрения са нужни на GP26 за "Херес"

Лидерът на Дукати разкри какви подобрения са нужни на GP26 за "Херес"

  • 23 апр 2026 | 13:28
  • 425
  • 0
Дачия Сандрайдър събра две легенди

Дачия Сандрайдър събра две легенди

  • 23 апр 2026 | 13:17
  • 464
  • 0
Макларън с почти нова кола за стартовете в Северна Америка

Макларън с почти нова кола за стартовете в Северна Америка

  • 23 апр 2026 | 12:36
  • 813
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Веласкес: Не знам дали ЦСКА има с какво да ни изненада, но е винаги възможно

Веласкес: Не знам дали ЦСКА има с какво да ни изненада, но е винаги възможно

  • 23 апр 2026 | 15:13
  • 8420
  • 45
Треньорът на ЦСКА 1948 призна, че отборът тренира по 4 пъти на ден, похвали Левски и се надява на помощ от "сините"

Треньорът на ЦСКА 1948 призна, че отборът тренира по 4 пъти на ден, похвали Левски и се надява на помощ от "сините"

  • 23 апр 2026 | 13:15
  • 17404
  • 29
Григор Димитров продължава срива в ранглистата

Григор Димитров продължава срива в ранглистата

  • 23 апр 2026 | 17:05
  • 6862
  • 11
Подготвя ли се голяма чистка? БФС не дава във втори пореден кръг възлови мачове на Топ 6 съдиите на България

Подготвя ли се голяма чистка? БФС не дава във втори пореден кръг възлови мачове на Топ 6 съдиите на България

  • 23 апр 2026 | 11:52
  • 19023
  • 21
Трети основен футболист може да не играе за ЦСКА срещу Левски

Трети основен футболист може да не играе за ЦСКА срещу Левски

  • 23 апр 2026 | 10:14
  • 26820
  • 31
Карлос Насар пред Sportal.bg: Готов съм да покажа какво мога

Карлос Насар пред Sportal.bg: Готов съм да покажа какво мога

  • 23 апр 2026 | 12:16
  • 8702
  • 5