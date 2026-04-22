Дукати: Маркес ще е на 100 процента здрав за „Херес“

Световният шампион в MotoGP Марк Маркес ще е напълно здрав за предстоящия състезателен уикенд на испанската писта „Херес“. Това обяви главният инженер на Дукати Джиджи Дал‘Иня.

„Ясно е, че Маркес имаше сериозна контузия, той пропусна пет състезания в края на миналия сезон – обясни италианецът пред moto.it. – Доскоро той все още се възстановяваше. Но мисля, че той се справя добре и мисля, че той ще е на 100 процента здрав за „Херес“.

Последната контузия на Марк от миналата година, пропуснатите състезания и дългото му възстановяване в началото на сезон 2026 подхраниха слуховете, че испанецът ще се оттегли от спорта в края на настоящата кампания.

Дал‘Иня демонстрира висок боен дух преди стартовете на испанската писта.

„Това, че другите са напреднали не е извинение за Дукати – заяви той. – Ние сме тук, за да се борим да победите, така че трябва отново да направим така, че нашият мотор пак да е образецът в MotoGP.

„Имаме нови неща, след състезанието ще имаме тест в понеделник на същата писта, в хода на уикенда също ще пробваме някои нови неща, имаме много идеи, сега трябва да проверим кои работят и кои – не.“

