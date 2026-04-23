Лидерът на Дукати разкри какви подобрения са нужни на GP26 за "Херес"

Пилотът на VR46 в MotoGP, Фабио Ди Джанантонио, заяви, че отборът е използвал априлската пауза, за да се съсредоточи върху начини за подобряване на спирането и завиването на мотоциклета на Дукати за сезон 2026 в световния шампионат.

Италианецът направи силен старт на кампанията през 2026, като стигна до третото място в Гран При на Бразилия и втора позиция в спринта в Гояния. Резултатът му от Бразилия е единственият подиум за Дукати в основно състезание досега през сезона, а Фабио Ди Джанантонио е водещият пилот на италианците в класирането, където заема четвърто място.

Априлия спечели и трите основни състезания досега през 2026, а Марко Бедзеки беше начело във всяка една състезателна обиколка тази година.

Мнозина смятат предстоящата Гран При на Испания на пистата "Херес" за истинския старт на сезона, като се очаква Дукати да отправи по-сериозно предизвикателство към Априлия.

В очакване на четвъртия кръг от шампионата, Ди Джанантонио разкри върху кои аспекти на мотора са се фокусирали от VR46, за да подобрят представянето си при подновяването на надпреварите.

„Връщаме се в Европа, отправяме се към "Херес“ - каза той в превюто на VR46 за Гран При на Испания. - Това е писта, която всички познаваме много добре, и ще бъде много интересно да се завърнем на Стария континент. Хората казваха, че световният шампионат започва в Европа, но за нас сезонът вече започна много добре. Караме силно, това е добър момент както за отбора, така и за мотора.“

„През последните дни у дома, във фабриката, работихме, за да намерим начини да използваме по-добре предницата, за да спираме мотора и да влизаме в по-сгънати траектории, и да имаме още по-добър пакет за състезанията."

Най-доброто класиране на Ди Джанантонио в Гран При на Испания е пето място от дебюта му в MotoGP през 2022, въпреки че спечели състезанието в Moto2 на Херес през 2021. Миналата година той завърши пети със заводския GP25, като също така зае шесто място в спринта, докато през 2024 беше седми, а през 2023 – дванадесети.

