Априлия и Ямаха с допълнителни пилоти на "Херес" този уикенд

Отборите на Априлия и Ямаха ще разчитат на допълнителни пилот в хода на предстоящата този уикенд Гран При на Испания, в която те ще разполагат с по пет мотора, вместо традиционните четири.

Участие на „Херес“ ще вземат тестовите състезатели на двете марки – Лоренцо Савадори за Априлия и Аугусто Фернандес за Ямаха. И двамата ще използват експериментални компоненти, които след това ще бъдат изпробвани и от официалните пилоти на техните марки по време на официалния тест, който ще се проведе след края на състезателния уикенд на испанското трасе.

Присъствието на Савадори и Фернандес означава, че в Гран При на Испания участие ще вземат общо 23-ма пилоти. Както вече стана ясно, Маверик Винялес ще пропусне уикенд на „Херес“ заради контузията в рамото, която продължава да го мъчи, и няма да бъде заместен в състава на Tech3 КТМ.

Според правилата в MotoGP всички марки имат право на различен брой участия на пилоти с „уайлд кард“ в хода на сезона. Тази бройка се определя от ранкинга на съответната марка в скалата на производителите като в момента Дукати няма право да използва допълнителен пилот в нито един кръг, а всички останали марки могат да го правят по шест пъти. Единственото условие е три от тези шест участия с „уайлд кард“ да бъдат преди лятната пауза, а другите три – след нея.

