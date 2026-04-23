  Солберг най-бърз в шейкдауна на рали "Канарски острови"

  • 23 апр 2026 | 16:08
Оливър Солберг (Тойота) беше най-бърз в шейкдауна на петия кръг от Световния рали шампионат - “Канарски острови”. Шведът, който спечели рали “Монте Карло” постигна време 4.06,9 минути в най-бързия си опит на етапа “Санта Бригида” (6,26 км).

Втори остана лидерът в световния шампионат Такамото Кацута (Тойота), на 0,5 секунди зад Солберг, а топ 3 допълни световният шампион Себастиен Ожие (Тойота), който се връща в WRC за испанския старт.

Елфин Еванс: Предстои ни съвсем различно асфалтово рали

“Мисля, че е важно бързо да си върна скоростта - коментира Солберг. - Опитвам се да уточня и последните детайли, свързани с усета ми към колата и знам, че имаме още работа, за да сме по-бързи.”

“Това е едно от най-хубавите асфалтови ралита в календара - допълни Кацута, който ще стартира първи по етапите утре като водач в класирането. - Да видим какво можем да постигнем тук.”

Бивш шеф във Формула 1 става промоутър на WRC

Ожие прогнозира, че очаква по-големи разлики в новите отсечки, а превъзходството на Тойота беше допълнено от още двама пилоти на тима, стигнали до топ 5 в класирането: Сами Паяри завърши четвърти, следван от Елфин Еванс.

Рали "Канарски острови" стартира на стадион

Най-напред от пилотите на Хюндай се класира Адриен Фурмо - 6-и, следван от съотборниците си Тиери Нювил и завърналия се в WRC за първия си старт този сезон Дани Сордо. Двамата пилоти на М-Спорт Форд Джош Макърлийн и Джон Армстронг останаха девети и десети.

Ралито стартира днес с първия супер специален на стадиона в Лас Палмас в 20:00 часа българско време, а дългите отсечки започват от утре сутрин.

Александър Томов с първи точки в Европейския рали шампионат за 2026
Снимки: Gettyimages

