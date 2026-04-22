Рали “Канарски острови” стартира на стадион

  • 22 апр 2026 | 14:40
Петият кръг от Световния рали шампионат - рали “Канарски острови” ще стартира утре вечер със суперспециален етап, който ще се проведе на стадион “Гран Канария” - основният стадион в Лас Палмас.

Стадионът е открит през 2003 година и има капацитет над 32 000 седящи места, като в близко бъдеще се очаква те да нараснат на над 44 000, тъй като на него ще има мачове от световното първенство през 2030 година.

Ралито дебютира миналата година в календара на WRC, а преди това години наред беше кръг от Европейския рали шампионат, като тогава първата скоростна отсечка минаваше през залата на местния баскетболен отбор.

Трасето на първата отсечка от ралито е оформено около футболното игрище, като след края на ралито асфалтът ще бъде премахнат и така на футболния стадион няма да има никакви следи от присъствието му в календара на WRC.

Първата скоростна отсечка от рали "Канарски острови" стартира утре в 20:00 часа българско време и ще се излъчва пряко по Макс Спорт 2.

Снимка: Roman Bigosinski/Facebook

