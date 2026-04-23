Елфин Еванс: Предстои ни съвсем различно асфалтово рали

Уелският пилот на Тойота в Световния рали шампионат Елфин Еванс, който беше начело в класирането до рали “Хърватия”, коментира предстоящия пети кръг от първенството на планетата - рали “Канарски острови”, което стартира днес.

Еванс отпадна в третата отсечка на рали “Хърватия”, а атаката му в супер неделята и пауър стейджа беше парирана от Оливър Солберг, който беше по-бърз от него.

“Това са две напълно различни ралита - обясни Еванс за “Хърватия” и “Канарски острови”. - Ще се опитаме да направим нещо по-различно този уикенд, самото рали е различно, съвсем различно.

“Но с оглед на времето, нямахме кой знае какви възможности за подготовка. Мисля, че относно усещането ми за колата нещата са добре, но не и изключителни. Все още обаче има много неща, които трябва да подобрим. Миналата година тук тествахме на силен дъжд, а ралито беше на сухо, сега сигурно пак няма да вали.”

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages