Григор Димитров - Даниел Вайехо

Единственият българин в тенис елита Григор Димитров започва кампанията си на "Мастърс"-а в Мадрид с двубой срещу 96-ия в световната ранглиста Даниел Вайехо.

ПЪРВИ СЕТ

Григор Димитров започна позитивно с бърз сервис-гейм, с който поведе с 1:0. В следващия гейм българинът имаше два шанса за пробив, но не се възползва от тях, а след 9-минутна битка Вайехо успя да изравни на 1:1. Равностойната игра и дългите разигравания от основната линия продължиха при следващото подаване на Димитров, а с някои грешки той си навлече неприятности и се стигна до дюс. Отне повече от 6 минути, но топ ракетата ни все пак се добра до 2:1.

С доста по-малко усилия в сравнение с предишния си сервис-гейм пък Вайехо изравни 2:2 и очевидно повишаваше самочувствието си с всяка минута на корта.

Както е известно, поради ред причини Григор се свлече до 137-ма позиция в световната ранглиста и ще се нуждае от няколко победи на най-големите турнири, за да се върне там, където му е мястото.

Съперникът му изживя най-силната година в кариерата си през 2025-а, когато спечели пет титли на по-ниско ниво от АТР тура и нахлу в топ 100.

Гришо пък трябва да защитава 150 точки за ранкинга си и трябва да спечели три мача в Мадрид, за да изравни класирането си на осминафиналите от миналата година. Ако не успее да го направи, ще изпадне от 150 на ранглистата.