Колко по-бавни ще са колите след промените в правилата?

Как ще се отразят промените в правилата във Формула 1, направени преди подновяването на сезона в Маями? Отговорът на този въпрос ще стане ясен в началото на май, но първите прогнози са, че разликата няма да е толкова голяма.
В квалификацията се намалява количеството рекуперирина енергия от 8 на 7 мегаджаула, за да се намали агресивното възвръщане на енергия и да се окуражи пилотирането на пълна газ от пилотите. Досега пилотите основно се оплакваха от това, че трябва сериозно да връщат газта и да се грижат за зареждането на батериите, дори и в квалификациите, когато искат да натискат на 100 процента.
Утре обявяват връщането на Турция във Формула 1?
С тези промени се намалява мощността, на която ще могат да разчитат пилотите и съответно времената им за обиколка ще са по-лоши. А основната загуба ще се усеща на ускоренията на дългите прави.
“Загубата на време ще е специфична за всяка писта, като основно ще идва от ускорението на правите - обясни техническия директор на Макларън Марк Темпъл. - В състезанията ще имаме по-ниска мощност извън правите, така че тогава ще губим време там. Може би става въпрос за 2-3 десети от секундата на обиколка, но много ще зависи от пистата.”
Макларън с почти нова кола за стартовете в Северна Америка
