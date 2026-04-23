Дачия Сандрайдър събра две легенди

9-кратният световен рали шампион Себастиен Льоб, който се състезава за Дачия в Световния рали-рейд шампионат и рали “Дакар”, имаше специален гост тази седмица на тестовете на тима във Франция.
На дясната седалка на прототипа седна не кой да е, а Ари Ватанен - финландецът има една световна рали титла - през 1981, но след това записа 4 победи в рали “Дакар” - през 1987, 1989, 1990 и 1991 - първите три с Пежо, а последната със Ситроен.
Заради скоростта си в рали “Дакар”, което по време на най-големите успехи на Ватанен, все още се провеждаше в Африка, легендарният финландец получи прозвището “Пустинната лисица”. Ватанен има общо 13 участия в рали “Дакар”, като последното е през 2007.
Ари специално благодари на Льоб за “возенето”, а Себ, който все още преследва първата си победа в рали “Дакар”, допълни, че за него е било чест да прекара известно време в колата с Ватанен - един от най-обичаните и уважавани пилоти в историята на WRC и рали “Дакар”.