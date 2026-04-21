Маверик Винялес пропуска Гран При на Испания

Отборът на Tech3 КТМ обяви, че Маверик Винялес ще пропусне предстоящата този уикенд Гран При на Испания в MotoGP, за да продължи възстановяването си от контузията, която получи миналия юли в Германия.

Maverick Viñales will miss the Spanish GP to continue his recovery; with reserve Pol Espargaró also sidelined by injury, Tech3 will focus its efforts on a single-bike entry this weekend.



Испанецът се оттегли от уикенда в Съединените щати миналия месец, след като беше установено, че един винт от поставената шина в лявото му рамо се е разхлабил и това му създаваше огромен дискомфорт. Няколко дена по-късно Винялес беше опериран успешно в Италия с надеждата да се завърне за домашното си състезание на „Херес“.

Маверик Винялес беше опериран успешно в Италия

Това обаче няма да се случи и Винялес ще пропусне четвъртия кръг за сезона, в който няма да бъде заместен в състава на Tech3 КТМ. Първоначалният план на отбора на Гюнтер Щайнер беше да използва тестовия пилот на КТМ Пол Еспаргаро, но той е получил контузия на ръката и съответно няма как да се включи в Гран При на Испания.

Надеждата на Винялес е той да се възстанови достатъчно, за да направи своето завръщане в MotoGP по време на Гран При на Франция в Льо Ман след две седмици.

