Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
В Макларън са против Мерцедес да стане акционер в Алпин

  23 апр 2026 | 11:13
  • 104
  • 0

Главният изпълнителен директор на Макларън Зак Браун се обяви против желанието на Мерцедес да придобие миноритарен пакет в Алпин, като става въпрос за 24%, собственост на Otro Capital, които се оценяват на около 700 милиона евро.

Позицията на Браун винаги е била, че във Формула 1 не трябва да има А- и Б-отбори на един и същи собственик и той винаги е бил срещу това, че Ред Бул притежава два тима. От Мерцедес вече обясниха, че ако има сделка, това няма да направи Алпин “младежкия отбор” на германците, но се очаква двата тима да работят по-тясно сътрудничество.

Ред Бул тества промените по RB22 на „Силвърстоун“

Браун коментира, че с оглед на управлението на Ред Бул и Рейсинг Булс, той оценява високо разделението по този показател, но допълни, че “създаването на друг съюз във Формула 1 ще е грешка за спорта”.

“От първия ден знаете моята позиция по въпроса - допълни Браун. - Помните какво става в Сингапур през 2024, когато Рикардо взе от нас точката за най-бързата обиколка, за да помогне на другия отбор. Виждали сме нарушения на правилата за интелектуалната собственост - както стана през 2020 с Рейсинг Пойнт и колата на Мерцедес. Между два отбора, които работят заедно или имат някакъв съюз прехвърлянето на служители става много бързо и лесно, докато в другите случаи има сериозно изчакване и сериозни финансови усложнения.”

Квалификациите показват колко е важен Леклер за Ферари
Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

Програма на уикенда за Гран При на Испания в MotoGP

Програма на уикенда за Гран При на Испания в MotoGP

  • 23 апр 2026 | 08:45
  • 1988
  • 0
Формула Е представи болид, който да се бори с Формула 1

Формула Е представи болид, който да се бори с Формула 1

  • 22 апр 2026 | 20:46
  • 1163
  • 1
Формула 2 кара Колтън Херта да се чувства стар

Формула 2 кара Колтън Херта да се чувства стар

  • 22 апр 2026 | 19:58
  • 856
  • 0
Дукати: Маркес ще е на 100 процента здрав за „Херес“

Дукати: Маркес ще е на 100 процента здрав за „Херес“

  • 22 апр 2026 | 19:41
  • 1496
  • 0
Квалификациите показват колко е важен Леклер за Ферари

Квалификациите показват колко е важен Леклер за Ферари

  • 22 апр 2026 | 19:25
  • 1368
  • 0
Ред Бул тества промените по RB22 на „Силвърстоун“

Ред Бул тества промените по RB22 на „Силвърстоун“

  • 22 апр 2026 | 19:15
  • 1362
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Трети основен футболист може да не играе за ЦСКА срещу Левски

Трети основен футболист може да не играе за ЦСКА срещу Левски

  • 23 апр 2026 | 10:14
  • 7771
  • 6
Григор започва похода си в Мадрид

Григор започва похода си в Мадрид

  • 23 апр 2026 | 09:52
  • 3402
  • 7
50 дни преди Мондиала: Ламин Ямал е с разкъсано сухожилие

50 дни преди Мондиала: Ламин Ямал е с разкъсано сухожилие

  • 23 апр 2026 | 09:52
  • 6759
  • 8
„Вабанк“: Ще остане ли Лудогорец без трофей

„Вабанк“: Ще остане ли Лудогорец без трофей

  • 23 апр 2026 | 10:00
  • 2246
  • 2
Италия вместо Иран: човек на Тръмп с предложение към ФИФА

Италия вместо Иран: човек на Тръмп с предложение към ФИФА

  • 23 апр 2026 | 09:40
  • 4103
  • 8
Пламен Константинов за Мони Николов: Или го е скъсал, или го е разтегнал! Не съм Ванга

Пламен Константинов за Мони Николов: Или го е скъсал, или го е разтегнал! Не съм Ванга

  • 23 апр 2026 | 01:14
  • 29820
  • 7