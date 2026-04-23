В Макларън са против Мерцедес да стане акционер в Алпин

Главният изпълнителен директор на Макларън Зак Браун се обяви против желанието на Мерцедес да придобие миноритарен пакет в Алпин, като става въпрос за 24%, собственост на Otro Capital, които се оценяват на около 700 милиона евро.

Позицията на Браун винаги е била, че във Формула 1 не трябва да има А- и Б-отбори на един и същи собственик и той винаги е бил срещу това, че Ред Бул притежава два тима. От Мерцедес вече обясниха, че ако има сделка, това няма да направи Алпин “младежкия отбор” на германците, но се очаква двата тима да работят по-тясно сътрудничество.

Браун коментира, че с оглед на управлението на Ред Бул и Рейсинг Булс, той оценява високо разделението по този показател, но допълни, че “създаването на друг съюз във Формула 1 ще е грешка за спорта”.

“От първия ден знаете моята позиция по въпроса - допълни Браун. - Помните какво става в Сингапур през 2024, когато Рикардо взе от нас точката за най-бързата обиколка, за да помогне на другия отбор. Виждали сме нарушения на правилата за интелектуалната собственост - както стана през 2020 с Рейсинг Пойнт и колата на Мерцедес. Между два отбора, които работят заедно или имат някакъв съюз прехвърлянето на служители става много бързо и лесно, докато в другите случаи има сериозно изчакване и сериозни финансови усложнения.”

