Отново: Ферари ще използва въртящото се крило

Сагата около въртящото се задно крило на Ферари, което получи страхотна известност още преди началото на сезона, както и името “Макарена”, продължава, вече със спирка следващото състезание от календара - Гран При на Маями.

Вчера Скудерията проведе филмов ден на “Монца”, като първо кара Шарл Леклер, а след това и Люис Хамилтън и сесията беше използвана, за да се тестват по-важните промени по SF-26, които ще се използват в Маями в началото на юни.

🚨 | THE MACARENA WING WILL BE BACK IN MIAMI!



Driver feedback on the Macarena wing was positive, with no complaints about any issues.



📰 @Auto_Racer_it



pic.twitter.com/yjIF4wMM9s — La Gazzetta Ferrari (@GazzettaFerrari) April 22, 2026

Утре обявяват връщането на Турция във Формула 1?

Според информация от Ферари, резултатите от изпитанията на крилото, което се върти на 225 градуса около оста си, са положителни и ще го видим в Маями. Основните промени по тази версия на задното крило са свързани с олекотяване на горната хоризонтална част, усилване на задвижващия механизъм, при чиято работа беше отчетено, че завъртането трябва да става по-прецизно и по-бързо, за да има това движение минимално влияние върху поведението на колата.

Патрезе не вижда смисъл Сайнц да се бори за място в Ред Бул

Снимка: GiulyDuchessa/Facebook