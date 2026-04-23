Отново: Ферари ще използва въртящото се крило

  • 23 апр 2026 | 11:55
Сагата около въртящото се задно крило на Ферари, което получи страхотна известност още преди началото на сезона, както и името “Макарена”, продължава, вече със спирка следващото състезание от календара - Гран При на Маями.

Вчера Скудерията проведе филмов ден на “Монца”, като първо кара Шарл Леклер, а след това и Люис Хамилтън и сесията беше използвана, за да се тестват по-важните промени по SF-26, които ще се използват в Маями в началото на юни.

Утре обявяват връщането на Турция във Формула 1?
Утре обявяват връщането на Турция във Формула 1?

Според информация от Ферари, резултатите от изпитанията на крилото, което се върти на 225 градуса около оста си, са положителни и ще го видим в Маями. Основните промени по тази версия на задното крило са свързани с олекотяване на горната хоризонтална част, усилване на задвижващия механизъм, при чиято работа беше отчетено, че завъртането трябва да става по-прецизно и по-бързо, за да има това движение минимално влияние върху поведението на колата.

Патрезе не вижда смисъл Сайнц да се бори за място в Ред Бул
Патрезе не вижда смисъл Сайнц да се бори за място в Ред Бул

Снимка: GiulyDuchessa/Facebook

Програма на уикенда за Гран При на Испания в MotoGP

Програма на уикенда за Гран При на Испания в MotoGP

  • 23 апр 2026 | 08:45
  • 2066
  • 0
Формула Е представи болид, който да се бори с Формула 1

Формула Е представи болид, който да се бори с Формула 1

  • 22 апр 2026 | 20:46
  • 1203
  • 1
Формула 2 кара Колтън Херта да се чувства стар

Формула 2 кара Колтън Херта да се чувства стар

  • 22 апр 2026 | 19:58
  • 875
  • 0
Дукати: Маркес ще е на 100 процента здрав за „Херес“

Дукати: Маркес ще е на 100 процента здрав за „Херес“

  • 22 апр 2026 | 19:41
  • 1537
  • 0
Квалификациите показват колко е важен Леклер за Ферари

Квалификациите показват колко е важен Леклер за Ферари

  • 22 апр 2026 | 19:25
  • 1419
  • 0
Ред Бул тества промените по RB22 на „Силвърстоун“

Ред Бул тества промените по RB22 на „Силвърстоун“

  • 22 апр 2026 | 19:15
  • 1414
  • 0
Виж всички

Подготвя ли се голяма чистка? БФС не дава във втори пореден кръг възлови мачове на Топ 6 съдиите на България

Подготвя ли се голяма чистка? БФС не дава във втори пореден кръг възлови мачове на Топ 6 съдиите на България

  • 23 апр 2026 | 11:52
  • 5040
  • 6
Трети основен футболист може да не играе за ЦСКА срещу Левски

Трети основен футболист може да не играе за ЦСКА срещу Левски

  • 23 апр 2026 | 10:14
  • 14743
  • 23
Карлос Насар пред Sportal.bg: Готов съм да покажа какво мога

Карлос Насар пред Sportal.bg: Готов съм да покажа какво мога

  • 23 апр 2026 | 12:16
  • 1840
  • 1
50 дни преди Мондиала: Ламин Ямал е с разкъсано сухожилие

50 дни преди Мондиала: Ламин Ямал е с разкъсано сухожилие

  • 23 апр 2026 | 09:52
  • 11151
  • 22
„Вабанк“: Ще остане ли Лудогорец без трофей

„Вабанк“: Ще остане ли Лудогорец без трофей

  • 23 апр 2026 | 10:00
  • 4489
  • 5
Асен Златев пред Sportal.bg: Работата на федерацията се осъществява на авариен режим

Асен Златев пред Sportal.bg: Работата на федерацията се осъществява на авариен режим

  • 23 апр 2026 | 12:48
  • 98
  • 0