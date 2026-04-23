Зрителите ще определят дали новите правила във Формула 1 са успешни

Много пилоти във Формула 1, включително Макс Верстапен и световният шампион Ландо Норис критикуваха новите технически правила, които влязоха в сила за сезон 2026. И се наложи след първите три състезателни уикенда те да бъдат променяни, тъй като апокалиптичните прогнози станаха твърде много.

Верстапен обясни, че новите правила ще разрушат спорта, че те са насочени против състезанията и т.н., а много негови колеги се оплакаха от постоянното възвръщане на енергия, дори и в квалификациите, където дори се налага много по-рано връщане на газта и пускане на болидите по инерция.

Но бившият пилот на Ферари във Формула 1 и един от най-успешните пилоти в историята на “24 часа на Льо Ман” Джеки Икс, даде много по-прагматична гледна точка към новите правила.

“Не трябва да правим грешката да сравняваме Формула 1 от миналия сезон с актуалната Формула 1 - обясни белгиецът. Но моето мнение няма значение. Важно е каква е аудиторията.

“Важно е дали хората следят Формула 1 и колко са те, както и колко време отделят на спорта. Аудиторията е ключът към всичко. Ако Формула 1 успее да запази този сериозен интерес и голям дял от тв аудиторията, тогава всичко е наред. Без феновете нищо не може да се направи. Щом зрителите са тук, значи няма проблем.

“Смятам, че на хората не им пука какво точно е задвижването под капака на колата. Това, което е важно са битките на пистата: дали стават хубави битки и дали състезанието е напрегнато. Това е важното. Досега в историята на Формула 1 не сме виждали такива показатели относно зрителската аудитория.”

