Сари след четирите спасени дузпи: Мота е изключителен вратар, но трябва да се усъвършенства

Наставникът на Лацио Маурицио Сари похвали Едоардо Мота, който класира тима за финала на Купата на Италия с четирите поредни спасени дузпи срещу Аталанта. Той обаче подчерта, че 21-годишният вратар тепърва трябва да се развива като футболист.

„Мота е изключителен вратар и има възхитителна статистика, тъй като е спасил пет от шестте дузпи, срещу които се е изправял в кариерата си. Той има голямо поле за развитие, особено в играта с крака, която е важно умение за нашия стил. Той трябва да има целта да се усъвършенства още повече“, коментира след срещата Сари, който също така говори за самия мач, както и за предстоящия финал с Интер.

„Това беше доста сложен двубой на стадион, който е труден за всички. Момчетата заслужаваха това удовлетворение. Направихме страхотна серия в турнира, отстранявайки двата миналогодишни финалиста (Милан и Болоня – б.р.) в един тежък и сложен за нас сезон. За финала с Интер бих поискал от играчите ми да решат проблемите с отбелязването на голове през този сезон. Трябва да се подобрим в атака, тъй като не ни е много лесно да вкарваме попадения. Това е нещо, което ни липсваше през по-голямата част от сезона“, добави той.

Снимки: Gettyimages