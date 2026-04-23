Млад вратар класира Лацио на финала за Купата на Италия след драма с дузпи с Аталанта

И вторият полуфинал за Купата на Италия между Аталанта и Лацио не мина без драма. Двата тима не успяха да излъчат победител в редовното време и в реванша помежду си, като резултатът след 90-те минути бе 1:1 след точни изстрели на Алесио Романьоли в 84-тата и Марио Пашалич в 86-ата минута. Наложи се дузпи да определят победителя, като там блесна талантът на младия вратар на гостите Едоардо Мота, който спаси четири от петте изстрела, отправени от играчи на бергамаските и по този начин донесе успеха на своя тим с 2:1 точни удара при дузпите. Така Лацио си уреди среща с Интер на финала, като любопитното е, че "орлите" ще се чувстват като домакини на двубоя за трофея, тъй като финалът ще се играе на "Олимпико" в Рим.

Аталанта започна по-силно и в 7-ата минута изстрел с глава на Никола Залевски мина до вратата.

Домакините имаха нова възможност в 9-ата минута, но две чудесни намеси на Едоардо Мота, който първо пресече центриране на Бернаскони, а след това отрази и удар на Никола Залевски, попречи да се стигне до откриване на резултата.

В 24-тата минута Никола Кръстович получи възможност да обстрелва вратата с глава, но и той не бе точен.

Черногорецът имаше още една добра възможност в 51-вта минута, когато бе изведен в наказателното поле, но ударът му бе спасен от Едоардо Мота.

В 61-вата минута Аталанта отбеляза и гол чрез Едерсон, но след намесата на ВАР попадението бе отменено заради нарушение на Кръстович срещу вратаря Мота.

В 75-ата минута Джорджо Скалвини очевидно докосна топката с ръка в наказателното си поле, но съдиите подминаха ситуацията, а и ВАР реши, че няма основания за дузпа.

Лацио издебна своя шанс, който дойде в 84-тата минута. При центриране от корнер Алесио Романьоли бе оставен непокрит в близост до вратата и от воле вкара за 0:1.

Секунди след подновяването на играта обаче Аталанта изравни. Марио Пашалич стреля от границата на наказателното поле, а след рикошет в защитник топката стана неспасяема за Мота - 1:1.

11 - La #Lazio giocherà la finale di Coppa Italia per l'11ª volta nella sua storia, la prima dal 2018/19, in cui vinse il trofeo proprio contro l'Atalanta (2-0, con Simone Inzaghi allenatore con gol di Milinkovic-Savic e Correa). Traguardo.#AtalantaLazio pic.twitter.com/jLV2VpV5TJ — OptaPaolo (@OptaPaolo) April 22, 2026

Домакините бяха на косъм от победата в добавеното време, когато изстрел с глава на Скамака бе спасен с мъка от Мота, а и гредата също помогна.

Наложи се да се играят продължения, като в 96-ата минута Аталанта вкара нов гол чрез Джакомо Распадори, но и той бе отменен заради засада.

В крайна сметка се стигна и до дузпи, като и там драмата продължи с пълна сила. Джакомо Распадори отбеляза първата дузпа за Аталанта, докато за Лацио Нуно Тавареш и Данило Каталди пропуснаха от бялата точка. Тогава обаче на сцената излезе Едоардо Мота, който "заключи" вратата си и не позволи на нито един друг играч на домакините да отбележи, спасявайки ударите на Джанлука Скамака, Давиде Дзапакоста, Марио Пашалич и Шарл Де Кетеларе. Междувременно Густаф Исаксен и Кенет Тейлър отбелязаха за Лацио и така победата отиде на сметката на "орлите", които се класираха на 11-ия си финал за Купата на Италия в своята история.

Снимки: Imago