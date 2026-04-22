Иту: Трябва да сме на ниво и на реванша

Атакуващият футболист на Локомотив (Пловдив) Каталин Иту говори след разгромния успех с 4:0 над Арда (Кърджали) в първия полуфинал от Купата на България.

"Анализирахме добре съперника и какво прави той при статичните положения. Благодарение на щаба разбрах, че имат трудности на далечната греда. Радвам се, че вкарах гол. Днес се получи такъв резултат, но след няколко дни идва друг мач. Това е само първият двубой. Трябва да сме на ниво и на реванша.



Заедно се борим в защита и атака. Това е ключът при нас. Ние сме отбор, който се труди много", заяви звездата на "смърфовете"