Арда ще отвори допълнителен сектор за феновете на Локо (Пд)

От ръководството на Локомотив (Пловдив) са поискали отваряне на допълнителен сектор за привържениците на отбора за първия двубой срещу Арда (Кърджали) от полуфиналите в турнира за Купата на България, информираха от клуба. Мачът е на 22 април (сряда) от 19:00 часа в Кърджали.

От управата на "черно-белите" уточниха, че са направили всичко възможно при нужда да бъде осигурено допълнително място за феновете на тима на стадион "Арена Арда", а домакините от Арда са уважили тяхната молба.

Билетите за привържениците на “смърфовете” за предстоящия сблъсък са на цена от 10 евро. Пропуските ще са налични само на място в Кърджали, като касите на “Арена Арда” ще работят от 10:00 часа на 21 април (вторник) и на 22 април (сряда).

Локомотив (Пловдив) организира безплатна екскурзия за феновете си за полуфиналния мач за Купата

Деца до 14 години ще влизат безплатно, но трябва да са с придружител и коректно попълнена декларация.

От Локомотив напомнят, че продължават записванията и за организираната от клуба екскурзия за гостуването в Кърджали. Тя е безплатна за феновете, които ще трябва да заплатят единствено билета за мача.

Полуфиналите в турнира за Купата на България ще бъдат в два двубоя, като реваншът между Локомотив и Арда е на 30 април на "Лаута".