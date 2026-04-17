  Sportal.bg
  2. Локомотив (Пловдив)
  Арда ще отвори допълнителен сектор за феновете на Локо (Пд)

  • 17 апр 2026 | 21:31
От ръководството на Локомотив (Пловдив) са поискали отваряне на допълнителен сектор за привържениците на отбора за първия двубой срещу Арда (Кърджали) от полуфиналите в турнира за Купата на България, информираха от клуба. Мачът е на 22 април (сряда) от 19:00 часа в Кърджали. 

От управата на "черно-белите" уточниха, че са направили всичко възможно при нужда да бъде осигурено допълнително място за феновете на тима на стадион "Арена Арда", а домакините от Арда са уважили тяхната молба.

Билетите за привържениците на “смърфовете” за предстоящия сблъсък са на цена от 10 евро. Пропуските ще са налични само на място в Кърджали, като касите на “Арена Арда” ще работят от 10:00 часа на 21 април (вторник) и на 22 април (сряда).

Локомотив (Пловдив) организира безплатна екскурзия за феновете си за полуфиналния мач за Купата
Деца до 14 години ще влизат безплатно, но трябва да са с придружител и коректно попълнена декларация.

От Локомотив напомнят, че продължават записванията и за организираната от клуба екскурзия за гостуването в Кърджали. Тя е безплатна за феновете, които ще трябва да заплатят единствено билета за мача. 

Полуфиналите в турнира за Купата на България ще бъдат в два двубоя, като реваншът между Локомотив и Арда е на 30 април на "Лаута". 

