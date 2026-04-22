Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Антъни Генов стигна полуфинал във Франция

  • 22 апр 2026 | 21:34
  • 347
  • 0
Антъни Генов се класира за полуфиналите на двойки на турнира по тенис на клей в Анже (Франция) с награден фонд 30 хиляди долара.

Българинът и Фин Бас (Великобритания), поставени под номер 1 в схемата, победиха на четвъртфиналите Бриан Боземой и Стийн Пел (Нидерландия) със 7:5, 6:4. Срещата продължи час и 28 минути.

Генов и Бас пропиляха аванс от пробив при 5:4 в първия сет, но реализираха нов брейк за 6:5, след което спечелиха сета със 7:5. Двамата стигнаха до брейк за 5:4 във втората част, а след това затвориха мача на собствен сервис още от първия си мачбол.

За място на финала те ще играят срещу французите Пиер-Антоан Фо и Микаел Каук.

Преди 11 дни Генов и Бас станаха вицешампиони на турнир по тенис в Италия.

Следвай ни:

Още от Тенис

Роберто Баутиста Агут отпадна в Мадрид

  • 22 апр 2026 | 21:23
  • 347
  • 0
Ива Иванова и Йоана Константинова ще играят една срещу друга в Монастир

  • 22 апр 2026 | 21:15
  • 347
  • 0
Матео Беретини отпадна в първия кръг от сериите "Мастърс" в Мадрид

  • 22 апр 2026 | 18:21
  • 648
  • 0
Ива Иванова преодоля първия кръг в Монастир

  • 22 апр 2026 | 16:56
  • 587
  • 0
Камила Джорджи се подготвя за завръщане в тениса

  • 22 апр 2026 | 16:03
  • 1745
  • 2
Мъри вярва, че Джокович може да спечели 25-та си титла от Големия шлем

  • 22 апр 2026 | 15:36
  • 696
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Кирил Милов триумфира с европейско злато за втора поредна година

  • 22 апр 2026 | 21:38
  • 6896
  • 22
Левски обърна Нефтохимик във финал №1

  • 22 апр 2026 | 20:57
  • 21749
  • 29
Локо (Пловдив) почти сигурно си гарантира финал за Купата след здрав бой над Арда

  • 22 апр 2026 | 20:55
  • 34368
  • 146
Бърнли 0:1 Ман Сити, "гражданите" търсят втори гол

  • 22 апр 2026 | 21:59
  • 6771
  • 21
Байер (Леверкузен) 0:1 Байерн (Мюнхен), гол на Хари Кейн

  • 22 апр 2026 | 21:47
  • 2789
  • 4
Барселона 0:0 Селта, фамозен пропуск на гостите

  • 22 апр 2026 | 22:32
  • 2703
  • 10