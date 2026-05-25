Рибакина се изпоти повече от Швьонтек за първата си победа на "Ролан Гарос"

  • 25 май 2026 | 18:24

  • 25 май 2026 | 18:24
Третата в схемата Ига Швьонтек преодоля първия кръг на откритото първенство по тенис на Франция с победа с 6:1, 6:2 над уайлдкарда Емерсън Джоунс след само час игра, а веднага след нея на корт "Филип Шатрие" поставената под номер две Елена Рибакина игра 15 минути повече, за да надвие с 6:2, 6:2 Вероника Ерявец.

Между Швьонтек и Джоунс имаше голяма разлика по отношение на опита. 17-годишната австралийка излезе за първи път на професионален корт на клей на каквото и да било ниво. Тя е под номер 136 в ранглистата и до момента бе играла на тази настилка само на девойки, класирайки се на полуфиналите във възрастовата група през миналата година.

Швьонтек е сред най-доминантните тенисистки на тази генерация и има десет титли на клей, включително четири на "Ролан Гарос". Нейният баланс на настилката е 107-18 и тя ще има шанс да го подобри срещу шампионката от Абу Даби - Сара Бейлек, която надви финалистката от 2018 Слоун Стивънс с 6:3, 6:2 в неделя.

Швьонтек не се забави за първата си победа в Париж
Логично, Швьонтек спечели първите осем разигравания и записа пробив, подплатен от три печеливши удара. Тя завърши със 17, включително един на форхенд, извел я до втория й мачпойнт. Джоунс от своя страна завърши с пет печеливши удара.

Резултатът на Рибакина прикрива това, което Ерявец направи на корта и предизвикателството, което тя беше. Словенката имаше поне по едно разиграване за гейма във всеки един от първите пет, включително три шанса за пробив. Рибакина обаче не се огъна пред 84-та в света и шампионката от Австралия спаси всички четири разигравания за брейк в мача. При 1:1 Ерявец дори поведе с 40-0, но Рибакина направи четири печеливши удара в следващите пет разигравания.

Тенисистката от Казахстан завърши с 84% спечелени разигравания на първи сервис (21/25). В следващия кръг тя ще срещне 55-ата в света Юлия Стародубцева.

Джазмин Паолини, номер 13 в схемата, надделя със 7:5, 6:3 срещу Даяна Ястремска и в следващия кръг ще срещне аржентинката Солана Сиера. Елизе Мертенс, поставена под номер 21, се наложи със 7:5, 6:0 срещу Татяна Мария и след два дни ще се изправи срещу Мая Хвалинска. Седмата в схемата Елина Свитолина единствена се затрудни от фаворитките днес, но спечели с 3:6, 6:1, 7:6(3) срещу Анна Бондар, след като взе първите пет разигравания в тайбрека.

Снимки: Imago

