  Ива Иванова и Йоана Константинова ще играят една срещу друга в Монастир

Ива Иванова и Йоана Константинова ще играят една срещу друга в Монастир

  • 22 апр 2026 | 21:15
  • 346
  • 0
Ива Иванова и Йоана Константинова ще играят една срещу друга на четвъртфиналите на двойки на турнира по тенис на твърда настилка в Монастир (Тунис) с награден фонд 15 хиляди долара.

Константинова и Ада Кумру победиха Елена Грекул (Украйна) и Диана Мария Михаил (Румъния) с 6:1, 6:0 за 45 минути.

Вчера Иванова и сръбкинята Елена Милованович, поставени под номер 1 при дуетите, победиха италианките Лавиния Лучано и Бенедета Ортeнци с 6:2, 6:7(7), 10-2 за час и 30 минути игра.

Двете българки продължават напред и в надпреварата на сингъл. Иванова отстрани Бенедета Ортенци (Италия) с 6:1, 6:1 за час и 20 минути игра. Следващата й съперника ще бъде 17-годишната Ада Кумру (Турция).

Вчера Йоана Константинова спечели срещу французойката Сара Бусафир със 7:5, 7:5 в двубой, продължил два часа и пет минути. Участващата с "уайлд кард" 18-годишна българка ще се изправи срещу номер 3 Елена Милованович (Сърбия) за място на четвъртфиналите.

Още една българка участва в надпреварата на двойки - Виктория Лазарова, която заедно с швейцарката Инес Делалойе загубиха от Сара Виктория Нита (Кюрасао) и Лиа Фернандес (Мексико) с 1:6, 3:6.

