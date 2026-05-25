Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Левски и ЦСКА решават съдбата на ЦСКА 1948 и Лудогорец в битката за Европа - на живо от стадионите с комбинираното ни студио
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Григор Димитров получава шанс за глътка въздух

Григор Димитров получава шанс за глътка въздух

  • 25 май 2026 | 19:57
  • 935
  • 0
Григор Димитров получава шанс за глътка въздух

Организаторите на турнира от категория АТР 250 в Майорка обявиха, че предоставят „уайлд кард“ на Григор Димитров, с което се оформя едно от най-очакваните завръщания в ATP тура през този сезон.

Ето какво написаха в сайта на надпреварата, която започва на 21 юни:

“Българинът отново ще се състезава на трева след контузията, която получи на „Уимбълдън“ 2025, когато беше принуден да се откаже, докато водеше в резултата. Участието му в Санта Понса ще отбележи завръщането му на настилка, на която традиционно е постигал силни резултати.

Със своя елегантен и разнообразен стил на игра, отличаващ се с характерния му бекхенд с една ръка, Димитров се утвърди като един от най-завършените тенисисти в тура. В хода на кариерата си той има значими успехи на трева, включително титла и силни представяния в турнири от най-високо ниво, което подчертава ефективността му на тази настилка.

Участието му в Mallorca Country Club носи опит, класа и звезден заряд на състав, който продължава да става все по-силен. То добавя и любопитна сюжетна линия към турнира, тъй като Димитров ще се опита да възстанови игровия си ритъм в началото на сезона на трева.”

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Тенис

Млада испанска звезда дебютира с разгром на "Ролан Гарос"

Млада испанска звезда дебютира с разгром на "Ролан Гарос"

  • 25 май 2026 | 16:35
  • 1190
  • 1
Швьонтек не се забави за първата си победа в Париж

Швьонтек не се забави за първата си победа в Париж

  • 25 май 2026 | 16:06
  • 716
  • 0
Виктор Марков със силно представяне в Турция

Виктор Марков със силно представяне в Турция

  • 25 май 2026 | 15:09
  • 610
  • 0
Следете всичко най-интересно от втория ден на "Ролан Гарос"

Следете всичко най-интересно от втория ден на "Ролан Гарос"

  • 25 май 2026 | 18:22
  • 5019
  • 0
Донски не можа да влезе в основната схема в РЮА

Донски не можа да влезе в основната схема в РЮА

  • 25 май 2026 | 14:52
  • 841
  • 0
Готова ли е да блесне новата испанска генерация

Готова ли е да блесне новата испанска генерация

  • 25 май 2026 | 14:29
  • 1349
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

11-те на Лудогорец и ЦСКА, треньорът на "орлите" изчезна, "червените" - с промени

11-те на Лудогорец и ЦСКА, треньорът на "орлите" изчезна, "червените" - с промени

  • 25 май 2026 | 19:35
  • 13465
  • 29
Локо (Пд) го направи! "Смърфовете" ще играят бараж за Европа след помощ от Арда и дежурни голове на Цварц

Локо (Пд) го направи! "Смърфовете" ще играят бараж за Европа след помощ от Арда и дежурни голове на Цварц

  • 25 май 2026 | 19:43
  • 30135
  • 45
Арда тресна Черно море в голям спектакъл, но не получи добра вест от Пловдив

Арда тресна Черно море в голям спектакъл, но не получи добра вест от Пловдив

  • 25 май 2026 | 19:40
  • 24319
  • 29
11-те на ЦСКА 1948 и Левски, 18-годишен талант ще пази за "сините"

11-те на ЦСКА 1948 и Левски, 18-годишен талант ще пази за "сините"

  • 25 май 2026 | 19:18
  • 12789
  • 12
Левски с първи трансфер, плаща сериозна сума за крило

Левски с първи трансфер, плаща сериозна сума за крило

  • 25 май 2026 | 18:28
  • 23290
  • 34
Лудогорец уволни Пер-Матиас Хьогмо

Лудогорец уволни Пер-Матиас Хьогмо

  • 25 май 2026 | 19:18
  • 8605
  • 7